Un Altro Domani Anticipazioni Spagnole: Tra Carmen e Victor scoppia la passione? Ecco la verità...

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, Carmen e Victor accorceranno le distanze. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della soap opera!

Ad oggi, Victor continua a corteggiare Carmen, la quale, però continua segretamente a pensare a Kiros. Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Un Altro Domani, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che ci sarà un momento in cui i due sembreranno avvicinarsi. Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Il curioso accordo tra Francisco e Ventura, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

Mentre noi vediamo Francisco e Patricia stringere un particolare accordo con Ventura, che ha per protagonisti i loro ignari figli, Carmen e Victor, i telespettatori spagnoli sanno già che questi ultimi si ritroveranno comunque ad avvicinarsi sempre di più. Il patto tra i loro genitori prevede che, nel caso in cui Francisco non riesca a saldare il suo debito con Ventura, allora la Villanueva junior dovrà prendere in sposo il Velez de Guevara junior. Tuttavia, lo spietato marito di Ines aggiungerà una clausola: il socio dovrà far lavorare lo scapestrato erede in fabbrica.

Anticipazioni Spagnole Un Altro Domani: Carmen si lascia corteggiare da Victor?

Quando l'avventuriera si ritroverà a lavorare gomito a gomito con Victor, andrà su tutte le furie. D'altra parte, che le piaccia o meno, il giovanotto diventerà il vicedirettore nella produzione dei mobili di Kiros: non potrebbe essere altrimenti. Proprio a quest'ultimo il Velez de Guevara junior commissionerà un portagioie, che poi regalerà a Carmen per tentare di addolcirla. Colpita dal gesto, ma soprattutto dalla bellezza dell'oggetto, la ragazza accetterà di accompagnare il pretendente ad un importante evento di Rio Muni.

Carmen si avvicina a Victor ma non lo ama, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

Nel corso della festa, la Villanueva junior si lascerà andare, e ballerà con divertimento insieme a Victor. Tuttavia, questo momento di giubilo verrà interrotto dall'improvviso arrivo di una donna di colore, la quale ammonirà la fanciulla: sta danzando con una persona senza il minimo scrupolo, e, pertanto, farebbe meglio a non fidarsi. Carmen, però, non ha intenzione di dar credito alle parole della misteriosa signora: tutti hanno un passato, e non è giusto che esso interferisca più del dovuto con il presente, o il futuro. Il Velez de Guevara se ne rallegrerà... non sapendo che, ad ogni modo, l'amata resta innamorata di Kiros.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.45.