Tradimento: Oylum come Zuleyha di Terra Amara? Ecco che cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

Oylum di Tradimento è condannata allo stesso infausto destino di Zuleyha di Terra Amara? Ecco la risposta...

Gli appassionati delle soap turche avranno notato una certa somiglianza tra la triste storia di Oylum di Tradimento e quella altrettanto triste di Zuleyha di Terra Amara. Ma le due sono davvero condannate allo stesso infausto destino? Sembrerebbe proprio di sì...

Tradimento: Oylum come Zuleyha...

A quanto pare, c'è un filo rosso che unisce due protagoniste di due soap opere turche di grande successo: la povera Oylum di Tradimento sembra condividere un infausto destino con la bellissima - e sfortunatissima - Zuleyha di Terra Amara. Infatti, i telespettatori italiani appassionati di dizi turche avranno sicuramente notato che c'è una certa sovrapponibilità tra le storie delle due, principalmente perché, entrambe tenute in pugno da uomini ossessionati e violenti, sono state costrette a separarsi dal loro grande amore per potergli salvare la vita...

Tradimento: Oylum e Zuleyha nelle mani di uomini spietati...

Zuleyha ha dovuto rinunciare a Yilmaz, dato che, se non avesse sposato Demir, Hunkar non avrebbe mai permesso al giovane di uscire di prigione sulle sue gambe. Quando Demir ha capito che la ragazza non lo avrebbe mai amato, poiché follemente innamorata di un altro, anziché permetterle di ricongiungersi con lui, l'ha obbligata a restargli accanto. Demir, infatti, teneva in pugno Zuleyha, minacciandole di toglierle il piccolo Adnan, che, per giunta, non era figlio suo, bensì di Yilmaz. Allo stesso modo, Oylum ha dovuto rinunciare a Tolga, poiché Behram le aveva dimostrato che, in caso contrario, lui lo avrebbe fatto fuori senza farsi troppi scrupoli. Nel mentre, la mora ha dato alla luce il piccolo Can, che, differentemente da come credeva, non è frutto di una notte di passione trascorsa con Behram, ma con il suo ex. In più, Oylum è sottoposta alla stessa straziante sofferenza di Zuleyha, poiché proprio come quest'ultima, viene costantemente separata dal figlioletto, di cui non può rivelare le vere origini...

Tradimento: Oylum condannata allo stesso infausto destino di Zuleyha...

Già, Oylum e Zuleyha sembrano condannate all'infelicità, ed in ambedue i casi c'è un solo colpevole, ossia un losco individuo ossessionato da loro che non accetta un "no" come risposta. Behram e Demir, in effetti, sono disposti a tutto pur di tenersi strette le mogli, nonostante siano consapevoli del fatto che loro sarebbero molto più contente al fianco di qualcun altro. Quindi, sia Oylum che Zuleyha sono rimaste impigliate nella rete di quelli che oggi definiremo "figli del patriarcato", ossia uomini convinti di aver ereditato da un vecchio sistema il pieno diritto di possedere la donna desiderata come se fosse un oggetto. Non è un "amore malato" quello che Behram nutre nei confronti di Oylum, così come non è un "amore malato" quello che Demir nutre nei confronti di Zuleyha: semplicemente, non è amore. Inoltre, possiamo tristemente anticipare che la protagonista di Tradimento si ritroverà a vivere lo stesso identico devastante dolore della protagonista di Terra Amara, ossia la perdita del proprio amato: come Zuleyha ha pianto tutte le sue lacrime per la tragica dipartita di Yilmaz, Oylum dovrà ben presto dare l'estremo saluto a Tolga. In fin dei conti, però, c'è un'ultima cosa che le accomuna, e forse la più importante di tutte: se è vero che nessuna delle due sia fortunata in amore, è altrettanto vero che entrambe sono degli straordinari esempi di forza e resilienza femminile.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.