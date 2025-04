Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Le nozze segrete di Ozan e Zelis!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Tradimento, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Ozan e Zelis si sposano di corsa, ma soprattutto senza dire niente alle loro mamme!

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Tradimento? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Ozan e Zelis convolano a nozze in fretta e furia, ma soprattutto senza dire niente ai loro cari: sanno bene che, in primis le loro madri, rispettivamente Guzide e Ilknur, non accetterebbero mai questo matrimonio... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Ozan e Zelis fanno pace...

Mentre noi vediamo Ozan e Zelis ai ferri corti, i telespettatori turchi li hanno già visti diventare marito e moglie. Ma procediamo con ordine. Ozan riesce finalmente a farsi perdonare da Zelis, la quale aveva deciso di mettere un punto alla loro relazione amorosa dopo aver scoperto che lui aveva messo in discussione la sua onestà soltanto perché è la cugina di Yesim. Così, Zelis ed Ozan riprendono a frequentarsi, ed iniziano a collaborare per riuscire ad incastrare una volta per tutte Oltan. Tuttavia, quest'ultimo lo scoprirà, e si farà piuttosto minaccioso con la giovane...

Ozan vuole sposare Zelis... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Dato che Ozan ha il forte timore che Oltan possa fare del male a Zelis, decide di ospitarla a casa sua. Tuttavia, dato che Guzide non è per niente favorevole alla loro storia d'amore, il ragazzo si vede costretto a nascondere l'amata nella stanza di Oylum, la quale ormai è andata a vivere con Behram, dopo le loro nozze. Ozan riesce nel suo obiettivo anche e soprattutto grazie alla complicità di Zeynep, che va a portare da mangiare a Zelis ogni volta che la giudice è fuori. Nel mentre, il moro comincia a pensare che l'unica cosa da fare sia convolare a nozze con la fidanzata, benché sia consapevole che Guzide non approverebbe mai...

Ozan e Zelis si sposano di nascosto, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Nel momento in cui Zelis scompare nel nulla, Ozan va subito a cercare nell'ufficio di Oltan, ma non la trova qui. Quest'ultimo, però, coglie l'occasione per dirgli che la sua intenzione, in realtà, era soltanto quella di spingere la bionda a tenere la bocca chiusa, mostrandole alcune foto in cui era ritratta con gli oggetti di contrabbando: non ha mai voluto farle del male. Allora, il fratello di Oylum corre nella nuova casa di Yesim, dove rivede Zelis. I due vanno a fare una passeggiata, durante la quale Ozan fa la proposta di matrimonio a Zelis, che accetta felicemente. Allora, impazienti di diventare marito e moglie e consci del fatto che non riceverebbero mai la benedizioni delle loro madri, si sposano in fretta e furia e di nascosto. Chissà come la prenderanno Guzide ed Ilkuner quando lo scopriranno...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.25 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.