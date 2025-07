Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Kahraman si riappacifica con la madre e si schiera contro Mualla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 che ha per protagonista Hunkar di Terra Amara: Kahraman scopre la verità sulle sue origini, quindi si riappacifica con la madre naturale e prende le distanze da Mualla. Ecco perché...

Ecco che cosa vedremo a settembre su Canale 5 nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Kahraman verrà a sapere che, in verità, la madre biologica non lo abbandonò quando era un bambino, bensì fu Mualla a separarli. Neanche a dirlo, questa presa di coscienza porterà il giovane a prendere delle importanti e drastiche decisioni... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: La verità sulle origini di Kahraman...

I fedelissimi di Tradimento devono portare ancora un po' di pazienza: questa soap opera è stata messa in pausa, ma a settembre Guzide e gli altri protagonisti torneranno a tenerci compagnia. Intanto, possiamo dare un'occhiata alle Anticipazioni Turche, così da continuare a restare aggiornati su ciò che accadrà nelle prossime puntate. Ad esempio, Kahraman scoprirà che Mualla gli ha sempre mentito circa sua madre. La donna, convinta che il giovane fosse il frutto di una relazione extraconiugale tra il marito ed un'ex ballerina di nome Kadriye, ha deciso di strapparlo a quest'ultima quando era solo un bambino per darlo in adozione alla sorella; per questo motivo, Kahraman ha sempre chiamato Mualla "zia".

Kadriye prova a riavvicinarsi a Kahraman... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Mualla ha sempre fatto credere a Kahraman che sua madre lo avesse abbandonato alla nascita, pertanto lui non ne ha mai voluto sapere di Kadriye. Peccato che le cose non stiano proprio così, e la verità sta per venire a galla. L'ex danzatrice è determinata come non mai a ritrovare Kahraman per spiegargli tutto per filo e per segno, e finalmente riabbracciarlo. Allora, Kadriye si presenta nell'hotel in cui lavora il figlio, che, però, non è per niente felice di rivederla, anzi: conscio di avere davanti a sé la mamma biologica, Kahraman la manda via in modo brusco. Tuttavia, in un secondo momento, Sezai, altro ex amante della donna, consegnerà al moro una lettera di Kadriye in cui c'è scritto che sono stati i Dicleli ad obbligarla a lasciarlo andare...

Kahraman si riappacifica con Kadriye, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Adesso Kahraman sa che non solo è il figlio del padre del defunto Behram, e quindi il fratellastro di quest'ultimo, bensì che è anche il figlio di un'ex ballerina che è stata obbligata separarsi da lui. Sentendosi pugnalato alle spalle da Mualla, che gli ha sempre raccontato di essere stato abbandonato, va a prenderla di petto per prendere definitivamente le distanze da lei. Mentre Mualla è disperata al pensiero di aver perduto anche suo "nipote", Kahraman corre da Kadriye perché impaziente di riabbracciarla: finalmente il figlio e la madre si riuniscono e riconciliano dopo tanti, troppi anni trascorsi lontani e sperati. Ma siamo sicuri che la spietata "zia" se ne starà a guardare in disparte ed in silenzio?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.