Tradimento, Anticipazioni 24 ottobre 2025: Yesim e Tarik pronti al divorzio!

Tradimento torna stasera, venerdì 24 ottobre 2025, con una nuova avvincente puntata. Che cosa succederà negli episodi in arrivo oggi in prima serata su Canale 5? Ecco le anticipazioni.

Manca poco, un mesetto, alla fine di Tradimento. La dizi turca con protagonista Vahide Percin si sta avviando alla conclusione, che dovrebbe arrivare a fine novembre 2025. Gli episodi che andranno in onda da questa settimana in poi sono quindi determinanti per la trama e sono, fidatevi, imperdibili. Tutte le vicende che girano intorno alla famiglia di Guzide si sono complicate e nulla è come prima. Negli episodi in onda oggi, 24 ottobre 2025 alle ore 21.20 su Canale5, questo sarà ancora più evidente. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme ma non prima di aver fatto un piccolo recap di quello che è accaduto in precedenza.

Tradimento: Yesim cacciata di casa!

Nell’appuntamento con Tradimento del 17 ottobre 2025, Umit l’ha combinata grossa. Geloso della relazione tra Yesim – di cui è innamorato – e Dundar, il fratello di Guzide ha informato Tarik del tradimento della moglie e lui, furioso ma soprattutto desideroso di liberarsi di lei, ha filmato il suo incontro con Dundar e l’ha ricattata, riuscendo a cacciarla di casa e allontanandola da Oyku. Guzide è andata su tutte le furie, preoccupata per la piccola ma anche per la sua amica, ora in grave difficoltà. Intanto Kahraman, dopo aver informato la sua famiglia di essere figlio di Tahir, ha stanato Ilgin e ha scoperto che la donna – insieme a un collaboratore di suo marito – ha inscenato la finta parentela tra Dundar e la giudice, per poter mettere le mani sull’eredità del Terzioglu. Sezai ha scoperto che Ipek è incinta e che aspetta il bambino di Oltan, che però pare non voler più avere a che fare con la ragazza per nessuna ragione al mondo. Cosa succederà ora? L’avvocato cercherà di convincere il padre di Tolga a prendersi le sue responsabilità?

Tradimento: ecco cosa succederà negli episodi in onda oggi, 24 ottobre 2025

Negli episodi di Tradimento in onda il 24 ottobre 2025, vedremo Sezai e Oltan prendere accordi su Ipek. L’imprenditore deciderà di onorare i suoi impegni e di sposare Ipek riconoscendo il bambino in arrivo e dando alla ragazza la sicurezza di cui ha bisogno. Il padre di Tolga non avrà alcuna intenzione di amare la giovane né di abitare con lei; le loro nozze saranno solo di facciata. Ipek si ritroverà così di nuovo da sola, ingabbiata in un matrimonio senza sentimento, che potrebbe rischiare di rovinarla. Intanto Azra andrà a trovare Selin e le rivelerà che è stata Ipek a far cadere Serra dalle scale.

Yesim raggiungerà Oyku all’uscita di scuola e la bambina capirà che suo padre le ha mentito e che la mamma non è davvero partita per l’Australia. Più tardi la donna si presenterà da Tarik e gli proporrà un accordo di divorzio, secondo il quale lei non gli chiederà un soldo ma in cambio Murat dovrà darle la custodia della figlia. Ilknur chiederà perdono a Mualla ma verrà cacciata in malo modo; solo successivamente la Dicleli deciderà di perdonarla ma, per poter restare in casa sua, Ilknur dovrà tenere d’occhio Kadriye, accolta da Kahraman senza aver consultato Oylum. Il giovane desidererà che sua madre viva con loro ma sua moglie lo metterà in guardia da questa decisione, che potrebbe rovinare gli equilibri già precari nella loro famiglia.

Il test del DNA confermerà senza ombra di dubbio che Oylum non è figlia di Guzide e per la madre di Can si tratterà dell’ennesima dura prova da affrontare, visto che – al momento - non avrà proprio idea di chi possa essere la sua vera famiglia.

Tradimento va in onda nella prima serata di Canale 5.