Tina Anselmi - Una vita per la democrazia: stasera in prima serata su Rai 1

Anticipazioni TV

Va in onda su Rai 1 in prima serata il film Tina Anselmi - Una vita per la democrazia, con Sarah Felberbaum, sulla vita della prima donna ministro italiana.

Va in onda stasera 25 aprile in prima serata su Rai 1 Tina Anselmi - Una vita per la democrazia, film tv di Luciano Manuzzi con Sarah Felberbaum, basato sui libri biografici di Anna Vinci, sceneggiato da Monica Zapelli e prodotto da Rai Fiction e BB Film Tv di Angelo Barbagallo. Si tratta di un film biografico dedicato a una donna politica straordinaria, la democristiana Tina Anselmi, primo ministro donna della repubblica italiana, ex partigiana, attenta alle pari opportunità, alle questioni del lavoro, della condizione femminile e della salute pubblica. Una donna battagliera, integerrima e votata al bene comune, tanto che la presidente della Camera Nilde Iotti, comunista, la volle a capo della Commissione d'inchiesta sulla P2. Anche qua, l'indomita Tina andò fino in fondo, ma dopo il lavoro e il successo venne ostracizzata dai suoi stessi compagni di partito, che la indussero a rinunciare alla politica attiva e a tornare nella natia Castelfranco Veneto, dove ha continuato a lavorare coi giovani e a testimoniare la sua esperienza. Tina Anselmi è scomparsa nella sua città d'origine il primo novembre 2015, all'età di 89 anni, e rivive oggi in questo film che ne ricorda la fondamentale figura storica. A interpretarla è Sarah Felberbaum, che inizia la storia di Tina quando a soli 16 anni divenne partigiana, per ripercorrere in sintesi le tappe principali della sua vita.

Tina Anselmi - Una vita per la democrazia, la trama del film

Tina Anselmi ha solo 16 anni quando nel 1944 viene portata, insieme a tutti gli studenti di Bassano, a vedere 31 uomini impiccati dai tedeschi. Quel giorno capisce che per cambiare il mondo non si può restare a guardare, bisogna agire. In quel momento significa entrare nella Resistenza e rischiare la vita, la prigionia, la tortura. Con l’incoscienza dei suoi 16 anni, Tina diventa staffetta partigiana e pedala senza sosta tra Castelfranco e Treviso portando documenti e informazioni. Tra i partigiani conosce anche un ragazzo che le fa battere il cuore. Si chiama Nino e studia medicina. Insieme, sognano un futuro. Arriva la primavera del 1945, l’Italia è finalmente libera. Tina è felice, ma anche consapevole che quella ragazza che ha rischiato la vita per la democrazia, non è più la stessa di qualche mese prima. Che senso ha la libertà, se c’è ancora l’ingiustizia? E l’ingiustizia più grande che vede è quella che colpisce le giovanissime operaie delle filande. Le più povere, tra le povere. Un lavoro precario, poco pagato, che si porta via la loro giovinezza e la salute. Tina comincia la sua nuova avventura nel sindacato. Accanto ha spesso una nuova amica, Francesca Meneghin, di Vittorio Veneto, con cui condivide ideali e battaglie. La condizione della donna comincia a diventare un pensiero pressante. Non c’è in Italia, tra uomini e donne, parità di salario. Esiste ancora la facoltà di licenziare per matrimonio. E nemmeno a scuola le ragazze hanno le stesse opportunità dei maschi. Nasce in lei l’idea di quella che sarà la Commissione per le Pari Opportunità. La passione di Tina per la vita si scontra con la morte di Nino, per tubercolosi. È un dolore enorme che sembra schiacciarla ma, anche grazie all’aiuto di Francesca, riprende a lottare con forza e determinazione. Il legame tra Tina e il Veneto resta fortissimo, ma Roma e la Democrazia Cristiana sono sempre più presenti nella sua vita. C’è un deputato, Aldo Moro, che più degli altri sembra credere in lei.

Tina nel 1976 diventa Ministra del Lavoro; è la prima volta che una donna in Italia ricopre questo ruolo. Grazie a lei, le differenze salariali tra uomini e donne vengono abolite. Due anni dopo è Ministra della Salute, sul suo tavolo ci sono leggi e riforme importanti: la legge sull’aborto, la riforma Basaglia, l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Ma il giorno in cui dovrebbe nascere il nuovo Governo, il sequestro di Aldo Moro stravolge l’Italia e qualsiasi agenda politica. Tina non si ferma, va avanti nel suo lavoro e sceglie, in sintonia con il suo partito, la linea della fermezza. Le certezze che avevano animato la sua vita oscillano. C’è qualcosa nella democrazia, che ha perseguito con tenacia e sognato fin da quando era ragazzina, che improvvisamente le sfugge. Qualche anno dopo, nel 1981, è Presidente della Commissione di indagine sulla loggia massonica P2. Di nuovo unica donna in un mondo di uomini. Audizione dopo audizione, Tina scopre gli interessi di un gruppo di potere che ha cercato di governare il Paese in modo occulto, senza passare dalle elezioni o dal confronto democratico. E capisce che il crediti non contrattuali mondo in cui aveva creduto di vivere e combattere le sue battaglie a viso aperto è molto diverso da come lo aveva immaginato. Potrebbe arrendersi, ma ancora una volta, non lo fa. Nonostante le pressioni e le minacce, porta a termine una relazione lucida e dettagliata sull’azione delle logge deviate in Italia e riesce a farla approvare con una larghissima maggioranza.

Dalla dichiarazione del regista Luciano Manuzzi su Tina Anselmi

Tina è stata un personaggio fantastico, romanzesco, a cui tutti dovremmo poter assomigliare, uomini e donne. Per tutta la vita ha lottato contro i soprusi, le ingiustizie, gli sprechi e la mancanza di tutele che considerava come insulti insopportabili. A 17 anni ha scelto di entrare nella Resistenza da protagonista, facendo parte del gruppo che ha trattato coi tedeschi la loro ritirata senza ritorsioni. È lei che ha guidato, seduta in cima ad un carrarmato perché non si perdessero, l’arrivo delle forze di liberazione fino a Castelfranco, suo paese natale. Sempre da minorenne si è iscritta alla Dc e ha cominciato in parallelo un’attività sindacale prima nella Cgil e poi nella Cisl per difendere accanitamente i diritti delle lavoratrici impiegate nelle filande, le cosiddette “filandere”, donne molto spesso minorenni costrette a tenere tutto il giorno le mani immerse nell’acqua bollente per tirare i fili della seta dai bozzoli dei bachi. Un lavoro faticoso, malsano e sottopagato, che per giunta lasciava sulla pelle delle mani cicatrici indelebili. È stata anche la responsabile dei giovani Dc in un momento in cui non erano molte le donne che arrivavano a ruoli dirigenziali. È diventata la prima donna Ministro della Repubblica italiana, arrivata all’incarico dopo che ben 846 uomini l’avevano preceduta.

Tina Anselmi - Una vita per la democrazia, il cast

I protagonisti di Tina Anselmi – Una vita per la democrazia oltre a Sarah Felberbaum sono Andrea Pennacchi nel ruolo del padre, Alessandro Tiberi nella parte di Giovanni Di Ciommo, che la affianca nella commissione d'inchiesta sulla P2, Sara D'Amario che è Nilde Iotti e Benedetta Cimatti. Completano il cast Filippo Velardi (Giacotto), Piero Cardano (Nino Arcoleo), Gaetano Aronica (Aldo Moro), Paola Buratto (Marcella), Michele De Paola (Gino), Valentina Ghelfi (Mariella), Stefania Bogo (Norma), Antonio Piovanelli (Sandro Pertini), Enrico Mutti (Benigno Zaccagnini).