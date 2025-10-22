TGCom24
This is Me, gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Canale 5

Anita Nurzia

Oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5 con il secondo appuntamento con This Is Me.

This is Me, gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Canale 5

Oggi, mercoledì 22 ottobre, Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5 con il secondo appuntamento diThis is Me.

This is Me, ospiti e anticipazioni della puntata di mercoledì 22 ottobre

Lo show evento condotto da Silvia Toffanin, che questa settimana sarà interamente dedicato a Lorella Cuccarini, per celebrare i suoi 40 anni di carriera.

Una serata speciale per ripercorrere la storia di una delle artiste più complete e amate della televisione italiana: showgirl, ballerina, conduttrice, attrice e cantante, Lorella Cuccarini è una vera icona dello spettacolo, capace di attraversare quattro decenni mantenendo intatta la sua energia, il suo talento e la sua eleganza. Silvia Toffanin accompagnerà Lorella in un viaggio emozionante attraverso i momenti più significativi della sua carriera, dagli esordi negli anni ’80 fino ai grandi successi televisivi e teatrali di oggi. Un racconto autentico e ricco di sentimento, che ripercorrerà non solo i traguardi professionali ma anche le sfide personali e il percorso umano di un’artista che ha saputo reinventarsi, restando sempre sé stessa.

Lorella Cuccarini può vantare oltre 100 programmi televisivi, più di 2000 ore di presenza in tv e oltre 1000 repliche teatrali: numeri che testimoniano l’enorme impatto del suo talento e la sua capacità di conquistare generazioni di spettatori. Nel corso della serata non mancheranno ospiti d’eccezione pronti a festeggiare Lorella, sorprenderla e commuoverla. Sul palco saliranno amici, colleghi e compagni di viaggio che con lei hanno condiviso alcuni dei momenti più importanti della sua vita artistica. Ci saranno i ragazzi di “Amici”, sia dell’attuale edizione che delle precedenti, per celebrare insieme le vittorie e le emozioni che Lorella ha regalato come prof del talent di Maria De Filippi. A unirsi ai festeggiamenti anche i colleghi Alessandra Celentano, Garrison e il maestro Peppe Vessicchio, per un omaggio corale alla sua passione per la danza e la musica.

Non mancheranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Amadeus e Marco Columbro, con i quali Lorella ha condiviso momenti televisivi indimenticabili, tra varietà, risate e grande complicità sul palco.

Per celebrare anche il suo lato da tifosa doc della Roma, arriveranno i pulcini della squadra, supportati dai calciatori Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini ed El Shaarawy, pronti a sorprenderla con un momento tenero e inaspettato.

A rendere la serata ancora più speciale ci saranno anche grandi nomi della musica italiana: i Pooh, Sarah Toscano, Nina Zilli e i Ricchi e Poveri, pronti a regalare esibizioni che intrecciano passato e presente, tra performance dal vivo e momenti di pura emozione.

La seconda puntata di This is Me, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Canale 5

