The Family: Chi è Nur Surer? Tutto sulla malvagia Hulya della Soap Turca

Nur Surer è l'elegante attrice che presta il volto a Hulya in The Family: ecco è tutto ciò che sappiamo su di lei!

La machiavellica ed algida Hulya, la matriarca dei Soykan in The Family è una delle protagoniste di The Family. Che cosa sappiamo però di Nur Surer, l'attrice che la interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

The Family: Età, Origini, Passioni di Nur Surer

Nur Surer è nata a Bursa, in Turchia, il 21 giugno del 1954; quindi è del segno dei Gemelli ed ha 70 anni, anche se a breve ne compirà 71. Stiamo parlando di una donna che ha ben presto capito di voler intraprendere la carriera attoriale, anche se ha sempre lasciato uno spazio nella sua vita per altri interessi degni di nota. Infatti, benché si sia dedicata perlopiù alla sua professione, è molto attiva in ambito sociale e politico, con un occhio di riguardo per i detenuti e le donne: si è sempre battuta per i loro diritti, affinché potessero difenderli ed ottenerne di nuovi.

La sfavillante carriera di Nur Surer

Ha debuttato come attrice nel 1971 sul grande schermo: aveva soltanto 17 anni quando ha ottenuto una parte nel film Sinderella Kul Kedisi. Tra le altre pellicole in cui possiamo trovarla annoveriamo: Bereketli Topraklar Uzerinde, Bir Gunun Hikayesi, Ucurtmayi Vurmasinlar, Umuda Yolculuk, Yara e tra i più recenti tre film targati Netflix, ossia Cici, Kotu Adamin 10 Gunu e Kul. Il suo esordio in TV, invece, risale al 1981, quando è entrata a far parte del cast di Bay Alkoly Takdimimdir. Tra le altre serie televisive ci sono: Asi, Lale Devri, Cukur, e due targate Netflix, Ethos e Kuvvetli Bir Alkis. Di certo, però, uno dei ruoli che le ha regalato una fama internazionale ritroviamo quello di Hulya Soykan in Aile, titolo originale di The Family. Ad ogni modo, la sua filmografia è davvero ricca, e grazie al suo talento si è aggiudicata dei riconoscimenti importanti: nel 1982 ha vito come Migliore Attrice all'Antalya Goldn Orange Film Festival per il film Bir Gunun Hikayesi e nel 1989 per Ucurtmayi Vurmasinlar; nel 2002, invece, si è aggiudicata il premio come Migliore Attrice all'Ankara Film Festival per Sir Cocuklari.

Nur Surer: Vita Privata e Instagram dell'attrice di The Family

Attualmente, è sposata con Sarp Kuray, attivista e politico, nonché fondatore della Federazione della Gioventù Rivoluzionaria della Turchia. Tuttavia, in passato è stata sposata con un collega, ossia l'attore turco Bulent Kayabas, con il quale è stata impegnata dal 1981 sino al 1994, l'anno del loro divorzio. Il suo profilo Instagram ufficiale è @nursurerofficial, che ad oggi conta ben 144.000 follower. Dai post che pubblica si evince tanto la sua grande passione per il suo lavoro da attrice quanto il suo attivismo politico.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.15.