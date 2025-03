The Family: Chi è Kivanc Tatlitug? Tutto su Aslan della Soap Turca

Anticipazioni TV

Kivanc Tatlitug è l'attore che presta il volto ad Aslan. Ecco che cosa sappiamo su di lui!

I fan di The Family sono felicissimi del fatto che Aslan Soykan è tornato a tenerci compagnia nei pomeriggi di Canale 5: stiamo parlando di un personaggio tanto bello quanto tenebroso, sicuramente a dir poco affascinante. Ma che cosa sappiamo di Kivanc Tatlitug, l'attore che lo interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata!

The Family: Età, Origini, Studi di Kivanc Tatlitug

Kivanc Tatlitug è nato ad Adana, in Turchia, il 27 ottobre del 1983; quindi, è del segno dello Scorpione ed ha 41 anni, ma quest'anno ne compirà 42. Sua madre si chiama Nurten, e suo padre Erdem; questi ultimi hanno avuto cinque figli: oltre a Kivanc, Tugay, Ipek, Cem e Melisa. In più, sappiamo che i fratelli sono di origine di Edirne da parte materna e di orgine albanese e bosniaca da parte paterna. Kivanc ha studiato presso la Yenice Cag Private High School, dove ha sin da subito dimostrato di essere portato per il basket. Così, nella sua città natale, ha giocato per diversi club: Fiskobirlik, Guney Sanayi, Çukurova Club, State Hydraulic Works e Tarsus American Club. Quando si è dovuto trasferire ad Istanbul per alcuni problemi di salute del papà, si è unito al club Ulkerspor; dopodiché ha giocato per il Besiktas e per il Fenerbahce, per poi tornare al Besiktas. Purtroppo, a causa di un infortunio, ha dovuto dire addio alla carriera da giocatore di pallacanestro. Nel 2013 si è laureato alla Istanbul Kultur University.

La carriera di Kivanc Tatlitug

Sua madre inviò delle sue foto e Kivanc fu scelto da un'agenzia di modelli. Così ha dato avvio alla carriera da modello, e nel 2001 si è persino aggiudicato il titolo di Best model of the world. Nel 2005, invece, ha debuttato sul piccolo schermo, recitando nella serie TV Gumus. Due anni più tardi, ha esordito al cinema, recitando nel film Amerikalilar Karadeniz'de 2. Tra le altre serie in cui ha recitato annoveriamo: Ezel, Kuzey Guney, La ragazza e l'ufficiale, Brave and Beautiful, Into the Night e ovviamente The Family, che attualmente rappresenta il suo ultimo lavoro; tra le altre pellicole citiamo: Mio figlio, Boga Boga e Ultima chiamata per Istanbul.

Kivanc Tatlitug: Vita Privata dell'attore di The Family

Kivanc, che è stato definito il "Brad Pitt del Medio Oriente", è sentimentalmente impegnato: nel 2013 ha dato avvio ad una relazione amorosa con Basak Dizer, una stilista. I due si sono sposati nel 2016 nella città dell'amore, Parigi, e nel 2022 hanno allargato la famiglia, mettendo al mondo il piccolo Kurt Efe. Ovviamente, è presente anche sui social: il suo profilo Instagram ufficiale è @kivanctatlitug, che ad oggi conta ben 4,6 milioni di follower. Qui troviamo tante foto tratte dai vari set quando dalla sua vita privata, facendoci capire quanto tenga al suo lavoro ed ancor di più alla sua famiglia.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.