The Family: Chi è Canan Erguder? Tutto su Leyla della Soap Turca

Canan Erguder è l'attrice dai capelli sbarazzini e gli occhi di ghiaccio che interpreta Leyla in The Family. Ecco tutto ciò che sappiamo sul suo conto...

La fragile ma sempre più tosta e ribelle Leyla Soykan, la sorella di Aslan in The Family, è finalmente tornata a tenerci compagnia nei pomeriggi di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Canan Erguder, l'attrice che la interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

The Family: Età, Origini, Studi di Canan Erguder

Canan Erguder è nata ad Istanbul, in Turchia, il 15 luglio del 1977; quindi è del segno del Cancro ed ha 47 anni, anche se quest'anno ne compirà 48. La sua famiglia ha origini bosniache, e suo padre, Ustun Erguder, è un professore di Scienze Politiche all'Università. Lei, invece, ha sempre avuto il sogno di diventare un'attrice professionista, tanto che ha prima studiato Teatro al Franklin & Marshall College, poi si è laureata presso la School of Drama della New School. Inoltre, ha anche studiato presso la London Academy of Music and Dramatic Art.

La carriera di Canan Erguder

Nel 2000 ha iniziato a recitare in teatro, e nel 2003 è entrata a far parte dell'Actors Studio, fondato da Elia Kazan, Cheryl Crawford e Robert Lewis. Nel 2007 ha debuttato sul grande schermo con il ruolo di Nancy nel film Shooting Johnson Roebling. Grazie a questa parte ha visto il premio di Migliore Attrice Non Protagonista all'Hoboken International Film Festival. Nel 2009 si è aggiudicata un altro premio, quello di Attrice di maggior successo in un ruolo di supporto all'Afife Jale Theatre Awards per il suo ruolo nella piece teatrale Bayrak. Sempre nel 2007 ha esordito sul piccolo schermo, recitando nella serie Bicak Sirti. Tra le altre pellicole in cui ha recitato annoveriamo: Will, The Water Diviner, Raveling; tra le altre seri televisive: Binbir Gece, Behzat C. Bir Ankara Polisiyesi, Gullerin Savasi, Menajerimi Ara. Il suo ultimo lavoro risale al 2023, quando è diventata Leyla Soykan nella soap di successo Aile, titolo originale di The Family.

Canan Erguder: Vita Privata dell'attrice di The Family

Nel 2021 la Erguder ha annunciato sui suoi social di avere un cancro al seno. Per fortuna, come possiamo vedere sul suo profilo Instagram ufficiale, @cananerguder1, - che ad oggi conta ben 412.000 follower -, sta bene. Qui, grazie ai post che pubblica, scopriamo che ha recentemente vinto un premio presso l'Università di Galatasaray, che è sentimentalmente impegnata ed è mamma. Infatti, dal 2007 al 2014 è stata fidanzata con Tardu Flordun, mentre nel 2014 ha dato avvio ad una relazione amorosa con Yalcin Konuk; poi, nel 2017, si è sposata con un collega, Kenan Ece, con il quale ha allargato la famiglia, mettendo al mondo un figlio maschio.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.