The Family, Anticipazioni e Trame Turche: Devin è caduta nella trappola di Ergun e Hulya! La giovane può ancora avere figli?

Ecco che cosa ci raccontano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di The Family, la soap turca di Canale 5: Devin potrebbe essere stata ingannata da suo padre Ergun, in combutta con Hulya...

Ecco che cosa sta per succedere nei nuovi episodi di The Family. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che, Devin sta per fare una scoperta sconvolgente. La psicologa, dopo che Nedret le ha messo la pulce nell'orecchio, inizierà a sospettare che suo padre Ergun abbia tramato con Hulya alle sue spalle: il dottore potrebbe aver falsificato i risultati delle analisi che Devin ha fatto per sapere se potesse restare di nuovo incinta in seguito all'aborto traumatico. E se, quindi, in realtà la rossa potesse coronare il suo sogno di diventare madre? Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

The Family: Devin non può avere figli...

Mentre noi vediamo Devin devastata al pensiero di non poter più avere figli, i telespettatori turchi sanno bene che, con alte probabilità, questa, per fortuna, non è la verità. La giovane è venuta a sapere che, purtroppo, in seguito al suo aborto traumatico, le possibilità che aveva di restare di nuovo incinta erano piuttosto scarse. A questo punto, Devin ha deciso di prendere le distanze da Aslan, pensando che l'impossibilità di mettere su famiglia con lui fosse il segno che aspettava: non erano destinati a stare insieme.

Devin si prende cura dei nipotini... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di The Family

Proprio in nome del suo grande - ed inespresso - senso materno, Devin si sta prendendo cura dei piccoli Zeynep e Kaya, come richiesto da Leyla, da quanto quest'ultima è finita dietro le sbarre con l'accusa di aver ucciso suo marito Tolga. Quindi, per un determinato lasso di tempo, la rossa si è vista costretta a trasferirsi alla nuova Villa dei Soykan per badare ai nipotini. Poi, determinata come non mai a proteggere Zeynep e Kaya dalla nonna malvagia, Devin ha fatto sapere a Hulya che se la sarebbe dovuta vedere con lei nella battaglia legale per la custodia esclusiva dei bambini...

Devin scopre che Ergun è in combutta con Hulya, nelle Nuove Puntate di The Family

Nel mentre, nelle loro vite è piombata Nedret, la sorella del defunto Yusuf, nonché rivale di Hulya. E forse proprio perché hanno una nemica in comune, Nedret e Devin sembrano andare molto d'accordo. Ad un certo punto, la donna entra a conoscenza del fatto che la ragazza non può avere figli, e che lo ha scoperto dopo aver fatto delle analisi nella clinica dove lavora suo padre Ergun. Allora, Nedret ha un'intuizione, e così le domanda se ci sia una possibilità che Hulya sia in contatto con il padre. Devin esclude subito questa eventualità, ma ormai ha la "pulce nell'orecchio". I dubbi della psicologa diventano più forti nel momento in cui vede la suocera uscire dalla suddetta clinica. A questo punto, Devin fronteggia Ergun e lo interroga ferocemente: pretende di sapere immediatamente se sia in combutta con Hulya per distruggere il suo matrimonio con Aslan. L'uomo respinge ogni accusa e le consiglia di consultare un suo collega, poiché paranoica. Nonostante ciò, la protagonista, in compagnia di Nedret, andrà a fare delle nuove analisi in un'altra clinica, perché sempre più convinta che Ergun, manovrato dalla spregevole signora, abbia falsato i risultati degli esami che avevano certificato la sua sterilità...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.