Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 9 al 13 dicembre 2024: Imani e Max si stanno per innamorare?

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 9 al 13 dicembre 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Leander e Eleni sempre più confusi

Leander vuole intercettare suor Gesine in aeroporto per chiarimenti ma il suo piano va a monte, dato che Alexandra lo batte sul tempo e impone alla religiosa di mantenere la sua dichiarazione originale. Quando Eleni scopre l’accaduto si schiera dalla parte di Leander. Per fortuna, la ruota gira dalla parte del dottore ma, durante i festeggiamenti con Werner e Robert, Eleni confida a Leander di essere certa che la loro storia d’amore è ormai esaurita e conclusa. Mentre gli amici di Leander gli danno preziosi consigli, il dottore vacilla nuovamente quando vede Eleni con il braccialetto del cigno ancora al polso, e in lui si risveglia un nuovo barlume di speranza. Eleni, invece, non vuole più tenere nascosta a Julian la confessione di Leander e Julian reagisce con sicurezza, certo che il dottore accetterà la loro relazione. Nel frattempo, a causa di un favore che gli ha chiesto Imani, Leander si presenta ad un appuntamento con Eleni e lei lo accusa di non aver ancora accettato la fine della loro relazione. Quando scopre cosa è successo davvero, Eleni è dispiaciuta per aver accusato ingiustamente Leander.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Otto licenziato

Hildegar convince Robert a cambiare atteggiamento nei confronti di Nicole e così lei mostra un nuovo lato. I due incontrano casualmente Otto, che lei conosce sin dai tempi della scuola, e Nicole apprende con sgomento che l’ex aguzzino di Noah lavora al Fürstenhof, ma promette a Robert. Quando Otto viene licenziato da Alexandra, per Robert c’è solo una spiegazione logica. Nicole è ferita dal fatto che Robert non si fidi di lei anche se non ha nulla a che fare con il licenziamento di Otto, ma l’uomo non si ravvede neppure quando emerge il vero motivo dell’accaduto. Un segnale di chiarimento avviene finalmente quando Nicole copre Valentina, che ha fatto un passo falso con il nuovo ruolo di cameriera, e ne rimane piacevolmente sorpreso. Nel frattempo, quando scopre che anche Valentina è innamorata di Noah, Otto rimane molto ferito e fa di tutto per non far lavorare i due insieme sulla barca. Otto racconta a Greta cosa ha scoperto su Valentina e a lei iniziano a venire forti dubbi che la portano a cercare di separare Noah dalla rivale.

Tempesta d’Amore: Imani e Max sempre più vicini

Vedendo Max addolorato per la partenza di Vanessa, Carolin e del figlio Arthur, Imani decide di stargli vicino. Per distrarlo, organizza un giro in bicicletta e per la prima volta dopo tanto tempo si sente davvero spensierata. Colpito dal giro in bicicletta e dal clima che si è creato tra loro, Max decide di passare più tempo con Imani e le chiede di partecipare con lui a una partita di sheepshead dai Sonnbichler. Sebbene non sappia bene le regole del gioco, Imani si diverte e inizia a vedere Max con occhi diversi. Scoccherà l’amore tra loro?

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.