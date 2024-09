Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre 2024: Gerry e Shirin si sposano

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 30 settembre al 4 ottobre 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

La Soap Opera tedesca, ambientata nell'hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta D’Amore Anticipazioni: Gerry e Shirin si sposano

A causa del passo falso di Erik in Turchia, Gerry e Shirin devono organizzare il loro matrimonio in pochissimi giorni, dal momento che la famiglia sta già prenotando tutti i voli. Erik, sentendosi in colpa, si offre di organizzare le nozze ma si trova davanti ad un bel problema quando Christoph non gli concede il Fürstenhof come location, dal momento che l’hotel è tutto al completo. Shirin è emozionata all’idea del matrimonio e vuole indossare a tutti i costi l’abito da sposa di sua madre la quale, purtroppo, commette un errore dimenticandolo in Turchia. Riuscirà a trovarne un altro in così poco tempo? Nonostante tutti gli imprevisti, il grande giorno è arrivato e Shirin e Gerry si sposano come avevano sempre sognato, con una grande festa turco-tedesca nella scuderia addobbata per l’occasione. Dopo il discorso toccante del padre della sposa, e di quello di Max e Erik, la coppia felice bella la loro canzone speciale. La prima notte nella suite reale è da sogno e gli sposi sono pronti a salutare gli ospiti, come la cugina Lale che, inaspettatamente, comunica alla coppia di neo-sposi la sua intenzione di rimanere a Bichlheim ancora per un po’.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Noah e Greta si amano ancora

Robert deve annullare il catering per il matrimonio di Gerry e Shirin ma Greta, sentendo la notizia, si offre di aiutare per i due futuri sposi. Noah vorrebbe darle una mano ma lei preferisce tenerlo lontano, chiedendogli di lavorare direttamente nella scuderia. Noah, tuttavia, capisce che questo è un sintomo del fatto che Greta prova per lui ancora un forte sentimento e chiede a Valentina di scambiare il suo turno in cucina per poter stare vicino al suo primo amore. Valentina non vuole assolutamente cedere, ma parlando con Eleni si rende contro che Noah prova ancora qualcosa di forte per Greta e, con il cuore a pezzi, si fa da parte. Noah e Greta si trovano così insieme in cucina e lei non può nascondere la sua grande felicità. Improvvisamente, tuttavia, un cortocircuito impedisce loro di usare il forno e Werner e Robert suggeriscono di organizzare un barbecue per rimediare al disastro. Durante i preparativi, i due ex fidanzati stanno per cedere alla passione ma qualcuno li interrompe sul più bello!

Tempesta D’Amore: Leander lascia Eleni, lei torna dalla madre

Alexandra sta tramando contro Leander, sempre più confuso sulle parole dette a Vroni a causa delle falsa testimonianza di una infermiera. Leander è tormentato dai dubbi, dal momento che il suo comportamento con il paziente gli varrà il posto in ospedale, e questa situazione si riversa sulla relazione con Eleni che viene messa a dura prova. Quando Leander si rende conto di quanto Eleni stia soffrendo per questa situazione, peggiorata dalle parole dei genitori di lei, decide di lasciarla. Eleni prende malissimo la situazione e, ancora sotto shock, si confronta con la madre e con Valentina, prima di tornare da Leander per scoprire se lui la ama ancora, ricevendo l’ennesima pugnalata al cuore. La situazione drammatica spinge Eleni a riconciliarsi con la madre Alexandra. Le due si incontrano e la ragazza conferma di voler spendere le sue energie per la Schwarzbach-AG e la madre è al settimo cielo. Christoph, tuttavia, è dubbioso: teme che Eleni si sia proposta spinta dalla situazione e che non voglia realmente impegnarsi nell’azienda, ma riavvicinarsi semplicemente alla sua famiglia.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Markus sospende il divorzio

Felice per il ritorno di Eleni in azienda, anche Alexandra vuole tornare in modo attivo alla Schwarzbach-AG e propone a Markus di presentare la figlia come la nuova generazione di dirigenti dell’azienda. Markus è d’accordo ma, volendo dare l’immagine di una famiglia unita e rispettabile, decide di sospendere il divorzio per il momento e lo comunica ad Alexandra. Lei accetterà il compromesso per amore di Eleni?

André e Werner fanno pace nelle nuove puntate di Tempesta d’Amore

André sta per partire per il Sudafrica ma Werner non riesce a perdonarlo. Per dare una scossa alla situazione, André fa un inaspettato regalo al fratello, che rimane molto colpito. Nonostante questo, la situazione è tesa e sembra che non vi sia un lieto fine alle porte, almeno fino a quando André e Werner si ritrovano davanti alla vecchia scacchiera che il fratello gli regalò da giovani e Werner capisce quanto sia importante per lui riconciliarsi. Arriva il momento di ultimare i bagagli per il Sudafrica e la malinconia è sempre più grande. Ma c’è un colpo di scena: dopo l’ultima partita di scacchi con Werner, André si presenta in cucina e accusa Greta di non essere una cuoca adeguata. Questo vuole dire che André non partirà più?

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.