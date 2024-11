Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 2 al 6 dicembre 2024: Robert teme che Alexandra voglia assumere una spia!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 2 al 6 dicembre 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Eleni aiuta Christoph

Eleni non può accompagnare Julian alla serata dei quiz e ne è molto dispiaciuta. La ragazza non può però sottrarsi al suo impegno con Imani, con cui deve occuparsi di un evento di beneficenza.

Eleni si trova coinvolta anche in un altro importante impegno. Deve aiutare Christoph che sta cercando di impressionare un giornalista con un finto progetto di ristrutturazione. Il problema sorge quando l’uomo gli chiede di vedere i progetti.

Eleni accetta di dare una mano a Christoph a organizzare l’incontro con il giornalista ma Julian, che scambia per sbaglio le valige, rischia di mettere tutti in pericolo. Per evitare imbarazzi, il ragazzo deve rimediare.

Eleni si trova anche a gestire Leander, sempre più giù di morale. Il ragazzo sta cercando disperatamente una testimonianza che possa scagionarlo ma purtroppo sta incontrando sempre più difficoltà. La tensione cresce quando non riesce a mettere da parte la sua tristezza per aiutare gli altri.

Tempesta d’Amore Anticipazioni e Trame: Otto muore, Noah si sente in colpa

Valentina offre un lavoro in albergo a Otto affinché possa stabilirsi ma Noah non è d’accordo e gli chiede di andarsene.

Otto sparisce dalla circolazione e la sua scomparsa desta molte preoccupazioni in tutti, tranne che in Noah. Il ragazzo si pente e deve fare i conti con il peso delle sue azioni, quando Otto viene trovato morto congelato.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Robert teme che Alexandra abbia un nuovo piano

Robert incontra una donna molto affascinante al Café Liebling e, colpito dal suo fascino, spera di rivederla.

La misteriosa donna incontrata da Robert si rivela essere una vecchia conoscenza di Alexandra.

Robert teme che l’assunzione di Nicole come nuova dama di compagnia del Fürstenhof sia un piano di Alexandra per avere una spia in albergo. Nicole si trova in grande difficoltà e capito di trovarsi in mezzo a giochi di potere, non sa che decisione prendere.

Imani è in difficoltà; non sa come comportarsi con Max e pur negando di essere innamorata di lui, finisce per dirgli il contrario.

Max è molto confuso e deluso da Imani e teme che la ragazza possa cambiare idea su di lui, da un momento all’altro. Greta intanto cerca di distrarsi dalla sua crisi sentimentale e passa una serata con le amiche.

Max trova un regalo per Vanessa e Carolin e spera che la relazione tra le due possa andare sempre meglio. Il ragazzo fa però i conti con una situazione spiacevole. Le due, vicine al matrimonio, finiscono per discutere e il matrimonio viene annullato. Max, capendo di essere coinvolto in tutto questo, cerca di fare ammenda.

