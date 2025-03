Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 17 al 21 marzo 2025: Eleni e Leander si sposano

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 17 al 21 marzo 2025. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 17 al 21 marzo 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Alexandra organizza le nozze di Eleni e Leander

Finalmente Eleni e Leander sono riusciti ad ammettere di essere ancora profondamente innamorati e così lei ha piantato in asso Julian, pur portando in grembo suo figlio, e ha accettato la proposta di nozze del dottore. La data del matrimonio non è ancora stata fissata ma Eleni propone a Nicole di farle da damigella, anche se quest’ultima è reticente ad accettare sapendo di non aver più un buon rapporto con Alexandra. Per provare ad appianare le tensioni, Eleni organizza un incontro tra le due ma la situazione non sembra risolversi. Nel frattempo, dopo aver passato tanto tempo a cercare di separarli, Alexandra ha messo il cuore in pace e ora è lei l’organizzatrice del matrimonio della figlia con Leander. Matrimonio, che tuttavia, potrebbe essere messo in crisi dalla proposta inaspettata che giunge alla coppia che così deve scegliere se sposarsi a Bichlheim o iniziare immediatamente una nuova vita in Tanzania.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Wener invaghito di Markus?

Markus è certo che Christoph stia manipolando negativamente un’offerta di lavoro dall’Indonesia e, dopo essersi scusato con Alexandra, comunica che lascerà Bichlheim dopo il matrimonio di Eleni. Nel frattempo, Werner si trova in imbarazzo con Markus, dal momento che ha inaspettatamente legato con lui in modo particolare al punto che, quando i due si troveranno soli al Fürstenhof, i sentimenti dell’uomo verranno a galla e saranno impossibili da arginare. In questi giorni di grandi cambiamenti, al Fürstenhof si intrecciano i rapporti tra i protagonisti, nascono incomprensioni e vengono disattese grandi speranze, come quella di Alexandra nei confronti di Greta. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni nel dettaglio.

Tempesta d’Amore: Nicole accusata da Michael, Greta delude

Mentre si trova presa nell’organizzazione del matrimonio di Eleni e Leander, Alexandra scopre che Greta ha ricevuto una proposta per un workshop culinario a Parigi, e che a malincuore non sarà presente nel giorno delle nozze per volare in Francia. Delusa da Greta, Alexandra è anche in conflitto con Nicole e scopre che proprio su di lei sta per uscire un articolo dal sapore scandalistico. Nel frattempo, anche per Nicole c’è un piccolo inconveniente da risolvere con Michael, che la trova ad assumere delle pastiglie e pensa subito al peggio. In realtà si tratta di un semplice rimedio naturale contro il mal di testa ma la situazione degenera in malintesi che non si risolvono neppure davanti ad alcuni coccolosi alpaca.