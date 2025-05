Techetechetè- A gentile richiesta: stasera su Rai1, canzoni, personaggi e programmi di oltre 70 anni targati Rai

Anticipazioni TV

Oggi, sabato 3 maggio 2025, andrà onda la prima puntata speciale di "Techetechetè – A gentile richiesta" dell’appuntamento-evento su Rai1.

Protagonista assoluta è la grande "Famiglia Rai": un universo variegato fatto non solo di volti celebri che da anni accompagnano le nostre serate televisive, ma anche di tutte le maestranze che, spesso dietro le quinte, contribuiscono ogni giorno a rendere possibile ciò che vediamo sullo schermo.

Techetechetè – A gentile richiesta, in onda stasera la prima puntata di due speciali su Rai 1

Tecnici, autori, registi, sarte, montatori, cameramen: sono loro, insieme al pubblico da casa, a costruire e alimentare la memoria collettiva del nostro Paese, fatta di immagini, suoni, emozioni.

E proprio il pubblico è il vero protagonista di due serate speciali in onda sabato 3 e sabato 10 maggio in prima serata su Rai 1. Techetechetè – A gentile richiesta è il titolo dell’appuntamento-evento che vedrà alternarsi clip e video-richieste inviate tramite cellulare dai telespettatori: piccoli messaggi, ricordi, desideri di rivedere una canzone che ha segnato un’epoca, un personaggio amato, un momento indimenticabile della storia della TV italiana. Un grande gioco della memoria che trasforma ognuno in curatore di una piccola parte dell’archivio Rai, contribuendo a raccontare il passato e il presente della televisione pubblica.

A unirsi alle richieste dei telespettatori ci saranno anche quelle di celebri conduttori e conduttrici: Mara Venier, Milly Carlucci, Antonella Clerici, Carlo Conti, Massimo Giletti, Marco Liorni, Nino Frassica. A loro si affiancheranno anche le testimonianze e i contributi di tanti lavoratori Rai che da anni animano i programmi più amati.

“Techetechetè – A gentile richiesta” è un programma ideato da Francesco Valitutti, Luca Rea ed Emilio Levi. È un’occasione unica per abbattere le barriere tra chi la TV la realizza e chi la guarda, ponendo tutti – professionisti, artisti e pubblico – sullo stesso piano: quello del ricordo, dell’emozione, della condivisione. Un viaggio lungo oltre 70 anni di storia Rai, per riscoprire la magia di una televisione che continua ad accompagnarci, evolvendosi ma restando sempre fedele alla sua missione: essere casa di tutti.