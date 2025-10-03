TGCom24
Tale e quale show
Tale e quale show
Anticipazioni TV

Tale e Quale Show: le anticipazioni della puntata di venerdì 3 ottobre, questa sera su Rai1

Anita Nurzia

Oggi, venerdì 3 ottobre 2025, in prima serata su Rai1, secondo appuntamento con il talent show Tale e quale show condotto da Carlo Conti.

Tale e Quale Show: le anticipazioni della puntata di venerdì 3 ottobre, questa sera su Rai1

Gli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma riaprono le porte alla seconda puntata di Tale e Quale Show, il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e presentato da Carlo Conti, in onda venerdì 3 ottobre alle 21.30 in diretta su Rai 1.

Tale e Quale Show, le anticipazioni della seconda puntata, in onda venerdì 3 ottobre

Ecco in chi si trasformeranno, dal vivo e con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, i protagonisti di "Tale e Quale Show": Carmen Di Pietro sarà Ambra Angiolini, Le Donatella vestiranno i panni di Baby K e Giusy Ferreri, Antonella Fiordelisi avrà le sembianze di Dua Lipa, Pamela Petrarolo imiterà Rita Pavone, Maryna interpreterà Anna Oxa, Samuele Cavallo si trasformerà in Benson Boone, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si metteranno alla prova con Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi, Gianni Ippoliti onorerà il mito di Fred Bongusto, Tony Maiello proverà il bis con Ed Sheeran e Peppe Quintale dovrà vedersela con Achille Lauro.

A valutare le performance, la giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati in questa seconda serata da Nino Frassica.

Qui di seguito la classifica finale della prima puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show:

  • Tony Maiello, Sal Da Vinci: 58 punti
  • Pamela Petrarolo, Noemi: 57 punti
  • Samuele Cavallo, Olly: 53 punti
  • Insinna & Cirilli, Lucio Corsi e Luciano Pavarotti: 53 punti
  • Peppe Quintale, Elvis Presley: 44 punti
  • Antonella Fiordelisi, Gaia: 42 punti
  • Le Donatella, Alessandra Amoroso e Serena Brancale: 41 punti
  • Gianni Ippoliti, Tony Dallara: 31 punti
  • Maryna, Lady Gaga e Carmen Di Pietro, Madonna: 30 punti (pari merito)

La seconda puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1

Schede di riferimento
Tale e quale show
Tale e quale show
Guida TV