Tale e Quale Show: le anticipazioni della puntata di venerdì 3 ottobre, questa sera su Rai1

Oggi, venerdì 3 ottobre 2025, in prima serata su Rai1, secondo appuntamento con il talent show Tale e quale show condotto da Carlo Conti.

Gli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma riaprono le porte alla seconda puntata di Tale e Quale Show, il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e presentato da Carlo Conti, in onda venerdì 3 ottobre alle 21.30 in diretta su Rai 1.

Tale e Quale Show, le anticipazioni della seconda puntata, in onda venerdì 3 ottobre

Ecco in chi si trasformeranno, dal vivo e con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, i protagonisti di "Tale e Quale Show": Carmen Di Pietro sarà Ambra Angiolini, Le Donatella vestiranno i panni di Baby K e Giusy Ferreri, Antonella Fiordelisi avrà le sembianze di Dua Lipa, Pamela Petrarolo imiterà Rita Pavone, Maryna interpreterà Anna Oxa, Samuele Cavallo si trasformerà in Benson Boone, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si metteranno alla prova con Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi, Gianni Ippoliti onorerà il mito di Fred Bongusto, Tony Maiello proverà il bis con Ed Sheeran e Peppe Quintale dovrà vedersela con Achille Lauro.

A valutare le performance, la giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati in questa seconda serata da Nino Frassica.

Qui di seguito la classifica finale della prima puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show:

Tony Maiello , Sal Da Vinci: 58 punti

, Sal Da Vinci: 58 punti Pamela Petrarolo , Noemi: 57 punti

, Noemi: 57 punti Samuele Cavallo , Olly: 53 punti

, Olly: 53 punti Insinna & Cirilli , Lucio Corsi e Luciano Pavarotti: 53 punti

, Lucio Corsi e Luciano Pavarotti: 53 punti Peppe Quintale , Elvis Presley: 44 punti

, Elvis Presley: 44 punti Antonella Fiordelisi , Gaia: 42 punti

, Gaia: 42 punti Le Donatella , Alessandra Amoroso e Serena Brancale: 41 punti

, Alessandra Amoroso e Serena Brancale: 41 punti Gianni Ippoliti , Tony Dallara: 31 punti

, Tony Dallara: 31 punti Maryna, Lady Gaga e Carmen Di Pietro, Madonna: 30 punti (pari merito)

La seconda puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1