Tale e Quale Show: le anticipazioni della puntata di venerdì 10 ottobre, questa sera su Rai1

Oggi, venerdì 10 ottobre 2025, in prima serata su Rai1, terzo appuntamento con il talent show Tale e quale show condotto da Carlo Conti.

Gli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma riaprono le porte alla terza puntata di Tale e Quale Show, il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e presentato da Carlo Conti, in onda venerdì 10 ottobre alle 21.30 in diretta su Rai 1.

Tale e Quale Show, le anticipazioni della terza puntata, in onda venerdì 10 ottobre

Queste le trasformazioni previste per la terza serata: Carmen Di Pietro sarà Ornella Vanoni, Le Donatella vestiranno i panni delle due donne degli ABBA (Agnetha e Frida), Antonella Fiordelisi si trasformerà in Elodie, Pamela Petrarolo interpreterà Gianna Nannini, Maryna avrà le sembianze di Shakira, Samuele Cavallo proverà il bis con Marco Mengoni, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si cimenteranno nel "duetto impossibile" di Tommy Cash e Fiorella Mannoia, Gianni Ippoliti vestirà i panni di Renato Zero, Tony Maiello onorerà la memoria di Mango e Peppe Quintale si metterà alla prova con Patrick Hernandez.

Tutti canteranno, come sempre, dal vivo, con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Le esibizioni saranno giudicate da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, con la partecipazione straordinaria di Leonardo Pieraccioni come quarto giudice. Anche il pubblico da casa avrà un ruolo attivo: tramite i social potrà votare le performance preferite, assegnando 5, 3 e 1 punto alle tre più apprezzate.



Lo scorso venerdì al terzo posto si è classificata Maryna-Anna Oxa, al secondo la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, rispettivamente Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi. Ha conquistato la vittoria, grazie all'interpretazione di "Beautiful Things" di Benson Boone, Samuele Cavallo, che ora è anche in testa alla classifica provvisoria.

Qui di seguito la classifica dopo la seconda puntata di Tale e Quale Show:

Samuele Cavallo - 65 punti

- 65 punti Maryna - 56 punti

- 56 punti Flavio Insinna & Gabriele Cirilli - 53 punti

- 53 punti Tony Maiello - 52 punti

- 52 punti Pamela Petrarolo - 44 punti

- 44 punti Le Donatella - 40 punti

- 40 punti Antonella Fiordelisi - 39 punti

- 39 punti Peppe Quintale - 36 punti

- 36 punti Gianni Ippoliti - 31 punti

La terza puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1