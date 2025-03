Anticipazioni TV

Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni della sesta puntata, martedì 11 marzo

Martedì 11 marzo, torna l’attesissimo sesto appuntamento con Stasera tutto è possibile, il divertente comedy show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Alla guida del programma, come sempre, ci sarà Stefano De Martino, affiancato da un cast di ospiti e comici pronti a regalare risate e momenti esilaranti al pubblico.

La puntata andrà in onda, come di consueto, dall’Auditorium Rai di Napoli e avrà come tema "STEP Impossibile", con una serie di sfide imprevedibili che metteranno alla prova gli ospiti presenti in studio. A cimentarsi nei giochi e nelle prove della serata ci saranno Giovanni Esposito, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Andrea Pucci e Costanza Caracciolo, tutti pronti a sfidarsi con energia e ironia.

Il cast fisso dello show, che ha conquistato il pubblico grazie alla sua simpatia e capacità di improvvisazione, sarà composto dagli immancabili Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, che questa settimana porterà sul palco una delle sue imitazioni più apprezzate, trasformandosi nella travolgente Mara Venier.

Come sempre, il cuore pulsante del programma saranno i giochi, ormai iconici e amatissimi dagli spettatori. Tra i più attesi della serata spiccano: L’iconica "Stanza inclinata", una delle prove più celebri e spettacolari dello show, che mette alla prova l’equilibrio e la prontezza di riflessi dei concorrenti."Do re mi fa male", dove il divertimento è garantito con esilaranti performance musicali. "La coppia che scoppia", un gioco in cui la complicità e la capacità di collaborazione vengono messe alla prova in modo esilarante. "Rubagallina", una sfida che promette momenti di grande comicità e imprevedibilità.

A rendere l’atmosfera ancora più scoppiettante ci penseranno anche i volti noti del programma, tra cui il Panda, la divertente mascotte interpretata da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro, che accompagnerà la serata con la sua musica coinvolgente.

La sesta puntata di Stasera tutto è possibile, ci aspetta stasera, a partire alle 21.20 su Rai 2