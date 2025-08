Sissi 4: la stagione finale della serie va in onda oggi e domani, 5 e 6 agosto 2025, su Canale5. Ecco le anticipazioni

Anticipazioni TV

Questa sera e domani, 5 e 6 agosto 2025, va in scena l'atto conclusivo di Sissi. In due prime serate ricchissime di episodi, si conclude il serial con Jannik Schümann e Dominique Devenport. Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate.

Si conclude questa settimana l’intenso Sissi, il serial televisivo dedicato alla storia dell’imperatrice Elisabetta, da tutti conosciuta come principessa Sissi. Oggi e domani, 5 e 6 agosto 2025, andranno in onda su Canale5 alle ore 21.45, i sei episodi finali della quarta e ultima stagione. Il destino della famiglia della sovrana è sovrastato da un’ombra oscura; misteri, intrighi di potere e amori impossibili saranno al centro anche dell’atto finale di una serie che ha appassionato il pubblico, raccontando una realtà dei fatti più cruda e oscura di quanto mai fatto prima.

Sissi: il serial televisivo si conclude con la quarta stagione

Sissi 4 è l’ultima stagione di un serial televisivo, arrivato su Canale5 per la prima volta nel dicembre del 2021, che ha ridisegnato la figura della principessa Sissi, molto spesso romanzata e raccontata come favola. Ma di favola non si tratta e mai si è trattato. Dietro la figura della dolce Elisabetta si è sempre celata una donna volitiva, combattiva e caparbia, pronta a sfidare le convenzioni di una corte – dal rigido cerimoniale spagnolo – che ha cercato – invano – di soffocarla. Elisabetta di Baviera, per tutti Sissi, nella serie TV che vedremo concludersi oggi e domani – martedì 5 e mercoledì 6 agosto 2025 – è rappresentata molto vicina alla verità. La sua storia d’amore con Franz, sovrano di un impero tanto potente quanto fragile nei suoi confini e nelle sue alleanze, è arrivata a un punto di svolta, drammatico. Niente è più come prima, in questa quarta e ultima stagione, né il rapporto tra Sissi e Franz né i legami politici né la vita a corte né il delicato rapporto tra gli imperatori e i loro figli, primo tra tutti Rudolf. E dopo la conclusione della terza stagione, con l’alleanza firmata – sul filo del rasoio – con Bismarck, la coppia imperiale è pronta – o forse no – a quello che l’aspetta dentro e oltre le dorate mura di Vienna.

Sissi 4: la serie finale va in onda il 5 e il 6 agosto 2025

Dopo una settimana completamente dedicata a Temptation Island, Canale5 punta sulle fiction e sui Film TV. Oggi e domani, Mediaset ci propone tutti e sei gli episodi di Sissi 4, l’ultima avvincente e drammatica stagione del serial TV arrivato, come detto, per la prima volta nel dicembre 2021. Sissi si conclude quindi in due sole serate, appassionanti e piene di colpi di scena. La serie è una produzione Story House Pictures per RTL in collaborazione con Beta Film ed è un prodotto tedesco, andato in onda in Germania il 12 dicembre 2021, per poi arrivare in Italia poco tempo dopo. Ma vediamo insieme cosa succederà nel suo atto conclusivo in cui, lo ribadiamo, niente sarà più come prima.

Sissi 4: ecco le anticipazioni delle puntate del 5 e del 6 agosto 2025

Sissi 4 va in onda in due prime serate - da tre episodi ogni sera – il 5 e il 6 agosto 2025. Ecco le trame:

Episodi del 5 agosto 2025

Sissi è a Corfù e vuole continuare a passare le vacanze ristoratrici nella sua amata isola. Durante una delle sue solite cavalcate ha, purtroppo per lei, un incidente; la caduta da cavallo la costringe a stare a letto. Intanto a Possenhofen, Max, suo padre, viene colpito da un attacco di cuore e muore poco dopo. Franz decide di non avvertire la moglie per non darle un peso ancora più grande da sostenere. Quando Sissi lo scopre, si precipita in Baviera ma non fa in tempo ad arrivare per i funerali. L’imperatrice è molto triste ma anche sconvolta per via delle brutte notizie che apprende appena arrivata: suo fratello maggiore vuole sposare un’attrice di origini borghesi e il castello di famiglia è in mano a Georg Basselet von La Rosée, che lo ha vinto dal padre durante una corsa di cavalli. L’imperatrice non si arrende e pensa a un modo per riprendersi la sua proprietà.

Sissi, prode cavallerizza, sfida Georg a una corsa; in palio c’è il castello di famiglia. L’imperatrice cavalcherà il suo purosangue Avalon e chiede a Georg di non dire nulla a nessuno sino al giorno della gara. Intanto sua madre Ludovika licenzia la stalliera Linda, l’unica a saper controllare Avalon. La sovrana si mette a cercarla e, dopo averla trovata, stringe con lui un rapporto molto particolare. Ludwig invece continua a volersi sposare con Henriette e desidera farla conoscere alla madre durante il debutto della donna nell’opera La Valchiria di Wagner.

A preoccupare Ludovika non è solo il suo primogenito ma anche Sophie Charlotte, che continua a voler frequentare suo cugino Ludwig. La principessa decide di chiuderla nella sua camera e pensa persino di mandarla in convento. L’arciduchessa Sophie interviene e suggerisce di organizzare una grande festa affinché Sophie conosca altri uomini. Sissi convince Linda a darle una mano per vincere la competizione con Georg e le due donne, alleate, studiano le mosse del rivale. Henriette invece, delusa dall’innamorato, rompe con lui ogni rapporto.

Linda viene travolta da una terribile notizia: sua madre è morta assassinata e l’ispettore Hieronymus avvia un’indagine che presto svela dei terribili segreti.

Episodi del 6 agosto 2025

Sissi continua ad allenarsi per vincere la gara contro Georg ma Linda viene arrestata da Hieronymus, che accusa la ragazza di aver ucciso sua madre. L’imperatrice prende le sue difese ed è pronta a dimostrare la sua innocenza ma anche a capire perché Ludovika abbia mentito sul suo alibi. La sovrana sospetta che la sua mamma nasconda qualcosa e lei è determinata a capire cosa. La principessa non ha intenzione di far scoprire nulla alla figlia e anzi cerca di impedire la gara tra lei e Basselet, presentandosi da Georg e invitandolo a non partecipare alla sfida. Sissi lo scopre e cerca di convincere il suo rivale a non ritirarsi.

Sophie Charlotte non smette di sognare un futuro romantico con Ludwig ma lui non intende sposarla; quando la ragazza lo raggiunge a Monaco e lui non ha più vie di fuga, decide di spezzarle il cuore. Intanto Ludowig Wilhelm continua a voler sposare Henriette; acquista un appartamento segreto per incontrare l’attrice e ufficializza la sua proposta di matrimonio con Katharina, figlia del Primo Ministro, con l’obiettivo di guadagnarsi un ruolo di Ministro della Giustizia. Sissi scopre che le impronte sulla scena del crimine appartengono a sua madre e Ludovika, per difendersi, invia un telegramma a Vienna per informare Franz che Sissi ha ripreso a cavalcare. L’imperatore, furioso, si precipita a Possenhofen e riporta la moglie a palazzo.

Sissi deve tornare a Possenhofen per difendere sua madre, in carcere ingiustamente, e scopre un segreto su di lei. Intanto suo fratello continua a dividersi tra amore e ambizione ma poi decide di ritornare da Henriette. Sissi invece riscopre il suo posto al fianco di suo marito Franz ed è pronta ad affrontare i drammi che l’attendono nel suo immediato futuro.

Sissi va in onda oggi e domani - martedì 5 e mercoledì 6 agosto 2025 - su Canale5.