Ritorno a Las Sabinas, Olivia Molina presta il volto a Paloma: tutto sull’attrice

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le curiosità sulla vita privata e sulla carriera di Olivia Molina, che presta il volto a Paloma nella soap Ritorno a Las Sabinas.

Su Rai 1 è approdata una nuova soap spagnola, stiamo parlando di Ritorno a Las Sabinas incentrata sulle vicende di Gracia e Paloma Molina. A prestare il volto a Paloma è l’attrice spagnola Olivia Molina, conosciamo meglio la sua carriera e la sua vita privata.

Ritorno a Las Sabinas, chi è Olivia Molina

Nata il 25 settembre 1980 a Ibiza sotto il segno della Bilancia, Olivia Molina ha quarantaquattro anni e la sua famiglia è davvero radicata nel mondo dello spettacolo. Olivia, infatti, è figlia dell’attrice Angela Molina e del fotografo francese Hervé Trimarche, nipote del celebre cantante Antonio Molina. Grazie all’amore dell’arte che si respira nella sua famiglia, Olivia ha sentito sin da piccola il richiamo alla recitazione e il suo debutto sul palco del teatro risale a soli dieci anni. Grazie ai corsi di recitazione a Londra e alla scuola Juan Carlos Corazza a Madrid, Olivia ha perfezionato la sua abilità di attrice, diventando una personalità molto affermata in Spagna.

Nel 2000, infatti, l’attrice ha debuttato al cinema con il film Jara, poi l’anno successivo con School Killer. Ma non si è fermata al grande schermo e si è fatta conoscere anche in televisione con alcune serie tv di successo come Al salir de clase, Física o Química, El síndrome de Ulises, La valla e Bajo sospecha.

Olivia Molina, chi è la protagonista di Ritorno a Las Sabinas

Il grande amore di Olivia Molina è senza dubbio il teatro, del resto la sua carriera artistica è stata consacrata sul palco teatrale a soli dieci anni. Al fianco dei grandi successi sul piccolo schermo e alle sue apparizioni in ben due film al cinema, l’attrice ha preso parte a grandi produzioni teatrali come La casa de Bernarda Alba, El graduado e Un enemigo del pueblo. Nel 2024, Olivia approda nel cast di Ritorno a Las Sabinas, la serie spagnola prodotta da Disney + che è approdata nelle ultime settimane su Rai 1, al posto de Il Paradiso delle Signore, in pausa fino a settembre 2025.

Qui, Molina impersona Paloma. Ma parliamo ora della sua vita privata, caratterizzata senza dubbio dalla lunga relazione con l’attore Sergio Mur. I due si sono conosciuti nella serie tv Física o Química, e hanno due splendidi bambini Vera, nata nel 2012, ed Eric, nato nel 2015. Su Instagram, l’attrice è molto attiva, condividendo foto dal set e dagli eventi pubblici che la vedono protagonista con i suoi 109mila followers.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.