Ritorno a Las Sabinas, Miquel Fernández è Tano Larrea Mellado: tutto quello che c’è da sapere sull’attore

Conosciamo meglio la vita privata, le passioni e la carriera brillante di Miquel Fernández. Ovvero Tano Larrea Mellado nella soap spagnola Ritorno a Las Sabinas.

Su Rai 1 è approdata la soap Ritorno a Las Sabinas, la cui trama è incentrata sulle sorelle Molina. Tra i protagonisti principali, tuttavia, c’è anche Tano Larrea Mellado, interpretato dall’attore spagnolo Miquel Fernández. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla sua carriera, sulla vita privata e le sue passioni.

Ritorno a Las Sabinas, Tano Larrea Mellado: chi è l’attore Miquel Fernández

Classe 1980, Miquel Fernández è nato a Barcellona il 13 febbraio e ha trascorso la sua infanzia nel comune di Sabdell, dove sviluppa il suo amore per la recitazione iscrivendosi al laboratorio teatrale del suo istituto e debuttando nel ruolo di Riff in West Side Story. Poi, dopo qualche anno in giro per il Paese, Miquel torna in pianta stabile a Barcellona dove inizia a lavorare come attore. Nel 1996, ad esempio è Freddy Eynsford-Hill nel musical My Fair Lady, mentre si iscrive presso la scuola teatrale musicale della memoria di Barcellona, continuando anche gli studi liceali e diventando poi il cantante dell'Orquesta Origen.

Inizia così la sua lunga carriera teatrale costellata da diversi successi, partecipando ad esempio a Madrid a We Will Rock You ovvero il musical dei Queen. Nel 2007, Miquel ha recitato nel musical Jesus Christ Superstar presso il teatro Lope de Vega. Nel 2015 approda sul mondo del piccolo schermo con la serie tv Cites e in Mar de plástico, mentre gli anni successivi ha partecipato alla sesta edizione del programma Tu cara me suena in onda su Antena 3. Anche in televisione, l’attore è molto apprezzato e così entra nel cast di Benvinguts a la família e poi Secretos de Estado. Nel 2019, invece, ha preso parte alla serie Il molo rosso nel ruolo di Nando e nella serie tv Netflix Una vita da riavvolgere. Recentemente, Miquel ha impersonato invece Tano Larrea Mellado nella soap Ritorno a Las Sabinas, approdata da poche settimane su Rai 1.

Ritorno a Las Sabinas, la vita privata di Miquel Fernández

Attore molto amato in Spagna, con una carriera che si declina tra passione per il teatro sin dalla gioventù e poi la scoperta del mondo del piccolo schermo con tante serie di successo sulle emittenti principali spagnole e sulla piattaforma streaming Netflix, Miquel Fernández è sposato dal 2011 con l’attrice Irene Montalà. Lei è conosciuta principalmente come protagonista di alcune serie tv di successo come El internado, ma anche per essere la doppiatrice spagnola di attrici del calibro di Emma Thompson e Julia Roberts.

I due, tuttavia, hanno rotto e ora l’attore è fidanzato con Elisa Cano, un’altra attrice. Su Instagram, Miquel è seguito da oltre 38mila followers dove racconta della sua vita lavorativa e privata. Negli ultimi mesi, ad esempio, l’attore è stato molto impegnato nella presentazione della serie tv Perdendo El Juicio dove interpreta Cesar. Tra viaggi e dediche romantiche alla fidanzata, Miquel ha una vita davvero piena e si gode ogni momento.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.