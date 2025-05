Ritorno a Las Sabinas, Andrés Velencoso è Miguel Larrea: curiosità, età e Instagram dell’attore

Anticipazioni TV

Andrés Velencoso è l’interprete di Miguel Larrea nella soap Ritorno a Las Sabinas. Scopriamo tutto sulla sua biografia tra carriera e vita privata.

Ritorno a Las Sabinas ha debuttato su Rai 1 e la soap sta intrigando gli spettatori, soprattuto il personaggio di Miguel Larrea e la sua storia d’amore che torna a galla con Gracia Molina, ma anche il rapporto tormentato con la promessa sposa Esther Ruiz. È Andrés Velencoso a prestare il volto all’affascinante personaggio della soap spagnola, conosciamo meglio la sua vita privata e la sua carriera.

Ritorno a Las Sabinas, Andrés Velencoso è Miguel Larrea

Nato l’11 marzo 1978 a Ledana in Spagna, Andrés Velencoso si trasferisce all’età di 15 anni a Rossa de Mar, Girona. Una volta completati gli studi liceali, Andrés si dedica immediatamente alla carriera di modello e sigla un contatto con Group Model Management, una nota agenzia di modelli spagnola. Nonostante la prestanza fisica, il suo debutto nel mondo della moda non è stato semplice e anche una volta trasferitosi a Milano, Andrés ha faticato a trovare contatti. La sua fortuna è stata quella di incontrare, qualche anno dopo, Natalie Kates, un’agente di New York City, che ha creduto in lui nonostante non parlasse in inglese e ha iniziato a curare la sua immagine, facendogli conoscere molte persone, tra cui il fotografo Matt Albiani che si è subito innamorato del suo aspetto fisico.

Ecco che così, lo spagnolo inizia a lavorare nel 2002 come modello per Banana Republic e poi l’anno successivo nella nuova campagna Louis Vuitton al fianco di Jennifer Lopez. Il suo successo esplode e così Andrés firma un contratto come testimonial per le fragranze di Chanel Allure Homme Sport, per poi diventare volto di Loewe nel 2004, apparendo l’anno successivo anche nella campagna pubblicitaria di Jean Paul Gaultier con Gisele Bundchen e Diana Dondoe. Forte della nuova fama, Velencoso appare in tantissime copertine e poi in altrettanti spot pubblicitari come quelli di H&M, Trussardi, Chanel, Louis Vuitton, Etro, lasciando fotografare da alcuni dei fotografi più famosi del nostro secolo nel settore della moda, compreso il compito Karl Lagerfeld.

Andrés Velencoso tra moda e Ritorno a Las Sabinas

Mentre diventa un modello molto popolare, apparendo in numerose cover di riviste di moda, lavorando con fotografi di fama internazionale e posando per diverse campagne pubblicitarie delle maison di moda più famose del globo, Andrés Velencoso coltiva anche il sogno di diventare un attore e così inizia a studiare e a trovare ingaggi. Appare, ad esempio, nel film Summer Camp, poi in alcune produzioni spagnole mentre nel 2017 recita in Edha, il primo drama originale Netflix prodotto in Argentina e diretto da Daniel Burman. Nel 2021, l’attore è Armando nella quarta stagione dell’amatissima serie tv Netflix Elite, poi appare nel 2022 in Private Affaire. Infine, Velencoso viene selezionato per prestare il volto a Miguel Larrea nella soap spagnola Ritorno a Las Sabinas, che ha debuttato da poche settimane su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore.

Ritorno a Las Sabinas, la vita privata dell’attore che interpreta Miguel

Ma cosa sappiamo della vita privata di Andrés Velencoso? L’attore spagnolo impersona Miguel Larrea nella soap Ritorno a Las Sabinas e il suo personaggio ha una vita privata a dir poco movimentata. Il ritorno di Gracia Molina, infatti, mette in dubbio tutte le sue certezze e porta a galla vecchi sentimenti impossibili da dimenticare, ma l’uomo deve anche fare i conti il rapporto tormentato con la promessa sposa Esther Ruiz. Velencoso non è da meno. Dal 2008 al 2013, l’attore ha avuto una relazione con Kylie Minogue, conosciuta sul set del profumo della cantante per il quale ha fatto da testimonial.

Dal 2013 al 2015, invece, Velencoso è stato legato a Ursula Corbero, star della serie tv Netflix La Casa di Carta. L’attore ha migliorato moltissimo la lingue inglese grazie ai suoi studi e ai lavori internazionali, e parla ovviamente anche spagnolo e catalano, ma anche italiano e francese. Sul suo profilo Instagram che conta ben 595 followers, lo spagnolo ha condiviso tantissime foto dei suoi lavori e dal set della soap, anche foto di vacanze in giro per il mondo con il suo amato cane. Della nuova fidanzata, tuttavia, nessuna traccia.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.