Anticipazioni TV

Rischiatutto 70: Stasera su Rai1 appuntamento speciale per festeggiare i 70anni della RAI

di Silvia Farris 03 gennaio 2024 6

Tanti auguri RAI! Per festeggiare il 70esimo compleanno della Rai, Carlo Conti presenta un appuntamento speciale dedicato ai ricordi e alle emozioni di questi primi settant'anni della Radio Audizioni Italiane. E quale modo migliore per farlo se non il ritorno dello storico quiz Rischiatutto? Ecco cosa succederà questa sera su Rai1.