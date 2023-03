Resta con me: Stasera su Rai 1 la Quarta Puntata della serie con Francesco Arca a caccia di criminali

Anticipazioni TV

Va in onda Questa Sera, in Prima Serata su Rai 1, la serie poliziesca con Francesco Arca, Laura Adriani e Antonio Milo. Ecco le anticipazioni della Quarta Puntata.

Che domenica sera è se a tenerci compagnia non c'è Francesco Arca alias il profiler Alessandro Scudieri, che lavora dal tramonto all'alba nell'Unità di Intervento della polizia di Napoli? Per fortuna non corriamo questo rischio, e quindi Stasera, in Prima Serata su Rai 1, potremo goderci la Quarta Puntata di Resta con me, che mescola il melodramma a poliziesco e affianca alle ragioni della giustizia le ragioni del cuore.

Resta con me è diretto da Monica Vullo e, accanto a Francesco Arca, recitano Laura Adriani, Antonio Milo, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli, Chiara Celotto e Mario Di Leva, per fare soltanto alcuni nomi. La serie prende spunto da un'idea di Maurizio De Giovanni trasformata in un copione da un pool di sceneggiatori guidati da Donatella Diamanti. Le puntate sono 8 e le musiche le dobbiamo ad Andrea Guerra.

Resta con me: Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente di Resta con me, Alessandro e Paola si sono riavvicinati e hanno fatto l'amore, complice un caso che hanno risolto insieme legato ad una donna intenzionata a buttarsi dal tetto del Tribunale dei minori presso il quale Paola è Giudice. Paola però si è pentita, non sentendosi ancora pronta a perdonare il marito e a riprendere da dove i due avevano interrotto. Quasi contemporaneamente, al porto, qualcuno ha rubato una bisarca carica di veicoli e, guardando attentamente il video di sicurezza, Alessandro ha visto la donna misteriosa che stava al ristorante il giorno della sparatoria. Convinto del suo coinvolgimento nella "banda della lancia termica", il profiler ha cominciato a dare la caccia al basista, chiedendo aiuto alla sua vecchia squadra. Purtroppo la banda è riuscita a fuggire, lasciando il poliziotto a bocca asciutta.

Resta con me: Anticipazioni della Quarta Puntata

Nella Quarta Puntata di Resta con me accade una cosa molto importante e commovente. Vedendo quanto Diego sia restio ad andare in una casa famiglia e quanto lei e Alessandro siano fondamentali per il bambino, Paola decide di adottarlo. Sul fronte della "banda della lancia termica", invece, l'UDIN scopre che il gruppo criminale ha svaligiato una banca clandestina araba. Ci è riuscita perché l'ha raggiunta passando attraverso i sotterranei dopo aver preso, dall'Archivio della Questura, preziose informazioni sul percorso. La dinamica del colpo fa pensare ad Alessandro che nella polizia ci sia una talpa. L'uomo decide così di parlarne con Nunzia, che sta a capo della Squadra Mobile di Napoli. La donna inizia subito a darsi da fare, avviando un'indagine segreta su tutti i suoi agenti.