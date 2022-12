Purché finisca bene: Diversi come due gocce d'acqua in onda stasera su Rai 1 il primo film

Anticipazioni TV

Inizia stasera alle 21.25 su Rai 1 la nuova serie di Purché finisca bene, col film di Luca Lucini, Diversi come due gocce d'acqua, con Alessio Lapice e Chiara Celotto.

Inizia stasera 8 dicembre alle 21.15 su Rai 1 l'appuntamento con la nuova serie, la sesta, di una collana di titoli molto particolare, Purché finisca bene. Ad aprirla è il film di Luca Lucini, Diversi come due gocce d'acqua, interpretato dai ruoli principali da due giovani, bravi e popolari attori come Alessio Lapice e Chiara Celotto (la figlia Alasia in Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso) e con un ricco cast di contorno che comprende Thomas Trabacchi, Giovanni Esposito, Monica Nappo, Susy Del Giudice, Gianluca di Gennaro, Raffaele Esposito, Rosalia Porcaro, Raiz e Domenico Pinelli.

Diversi come due gocce d'acqua: la dichiarazione del regista Luca Lucini

Davanti a Diversi come due gocce d’acqua ho pensato che fosse interessante cavalcare l’idea di una favola contemporanea: la storia di Sharon e Gaetano ha infatti in sé alcuni ingredienti vincenti tipici della più classica delle storie d’amore. Parlo dell’amore impossibile fra un ragazzo e una ragazza apparentemente distanti, ma che proprio nel corso della nostra vicenda si avvicineranno rendendosi conto che non è così. Una commedia romantica classica, con una venatura di Cenerentola, una spruzzata di Pretty Woman e Notting Hill, ma senza rinnegare la passione di una città fantastica come Napoli e tutte le dinamiche umane che comporta. Le favole perlopiù vivono di contrasti, a volte estremizzati anche esteticamente, per sottolineare la natura dei personaggi: il principe e Cenerentola, Cappuccetto Rosso e il lupo, il miliardario e la prostituta, la star di Hollywood e il libraio bohémien… Nel nostro caso la figlia del pescivendolo e l’aristocratico della famiglia bene, la famiglia degli Heglen. In quest’ottica di contrasto ho da subito immaginato che tutti gli elementi di messa in scena dovessero andare in questa direzione: dalla scenografia al suono, dalla fotografia ai movimenti di macchina, tutto doveva contribuire ad accrescere la dissonanza tra questi due mondi che a poco a poco invece iniziano ad entrare in contatto, contaminandosi.

Diversi come due gocce d'acqua: parlano i protagonisti Alessio Lapice e Chiara Celotto

Per Alessio Lapice, che abbiamo di recente apprezzato per la sua performance di Caligiuri in Imma Tataranni - Sostituto procuratore, "il tema più attuale del film, in particolar modo oggi nella famiglia, è questa incomunicabilità, il non riuscire a dirsi davvero le cose, che vivono questi due personaggi che se ne rendono conto insieme. Inizialmente pensano di non aver niente in comune e poi scoprono di avere gli stessi disagi. Quando nel film Thomas, che fa mio padre, mi parlava, avevo proprio la sensazione che era come se non mi vedesse. Ed è la cosa più assurda: non ascolto, non vedo e non sento quello che dici e quello che vuoi. A un certo punto questi ragazzi diventano loro i genitori, sono il futuro, unendosi danno una svolta alla loro vita e forse anche ai loro genitori".



Diversi come due gocce d'acqua: Clip Ufficiale del Film - HD





Chiara Celotto parla di cosa significhi per Sharon passare del tempo nella villa di Gaetano, perché per lei rappresenta: "un mondo in cui ritrova respiro, un mondo più lento rispetto alla frenesia del suo, dove fa tre lavori, tanto che a un certo punto dice anche "mi scoccio di non fare niente". Fermarsi per lei significa capire chi è, cosa vuole dalla vita, come non le è mai stato concesso di farle visto che mantiene la famiglia e soprattutto il fratello che vuole fare l'attore a Roma. Ha vissuto solo di doveri e in questa villa, nella bellezza che la circonda, ha la possibilità di fermarsi e di capirsi. Di Sharon ho la pragmaticità, la determinazione, la tenacia e la risolutezza, certo non l'aggressività e questa rabbia anche ingiustificata, che è la maschera dietro cui nasconde la sua fragilità".

Diversi come due gocce d'acqua: la trama e il trailer del film