Pezzi unici: il maestro Castellitto e suoi cinque ragazzi su Rai 1

Anticipazioni TV

Fra commedia e giallo la fiction di Rai 1 in cui spiccano cinque giovani talenti.

Il maestro insegna il mestiere, l’apprendista deve applicarsi per bene per impararlo al massimo. Parliamo del mondo dell’artigianato, una nostra eccellenza che negli ultimi tempi i giovani stanno riscoprendo, dopo molti anni di crisi grave. Vanni è un maestro a dir poco burbero, è il falegname Sergio Castellitto, è impegnato a vincere il suo cattivo carattere, e la disperazione per la morte (suicida?) del figlio Lorenzo, con cui non aveva certo un buon rapporto e che insegnava prima di lui proprio agli stessi cinque ragazzi a lavorare il legno. Sono giovani problematici, hanno precedenti cattive frequentazioni con la giustizia, ma sono pieni di vita.

Sono i cinque Pezzi unici, come il titolo della nuova fiction di Rai 1, in onda, da stasera domenica 17 novembre, per sei settimane. Un progetto nato dalla fiorentina Cinzia Th Torrini, una carriera di sceneggiati per la televisione, da Elisa di Rivombrosa a La certosa di Parma. Il ricordo d’infanzia delle passeggiate nei vicoli della città, conquistata dagli odori della pelle e del legno lavorato magistralmente dagli artigiani, l’ha portata a voler raccontare una storia con loro in primo piano. Tutte le maestranze locali sono state coinvolte in questa fiction in cui recitano anche Giorgio Panariello, nei panni di un fabbro vicino di bottega e grande amico di Castellitto, la moglie di quest’ultimo Fabrizia Sacchi, il fratello di lei Marco Cocci, oltre a una convincente Irene Ferri, che ha il compito di gestire i ragazzi che vivono nella sua casa famiglia.

Difficile farsi un’idea compiuta e completa di una serie dopo averne vista solo una serata, ma la cosa che più ci è sembrata interessante sono proprio i cinque ragazzi, in realtà ce n'è uno in più, come i moschettieri, con la sesta, la figlia di Panariello, intrigata dall’arrivo di questi alieni, in particolare di uno di loro. Si sa, il fascino del bad guy.

Allora citiamoli tutti per bene, sono quasi tutti toscani, a chilometri zero o quasi e ognuno ha alle spalle un dramma. C’è la mora Jess (Lucrezia Massari), una ladra seducente come la Margot (o meglio Fujiko) di Lupin III; poi la sua rivale, Erica (Anna Manuelli), bionda ribelle e incapace di frenare la linguaccia; quindi il bipolare Lapo (Leonardo Pazzagli), ora tenero ora violento; la sua fidanzata Valentina (Carolina Sala), ancora minorenne e un po’ ingenuotta e infine Elia (Moisé Curia), ex batterista e tossicodipendente in cerca di recupero. Poi c’è la +1, come detto, la rossa e dolce Beatrice (Margherita Tiesi), che vorrebbe correre il rischio di far guarire lei il bell’Elia.

Sono sbandati e instanbili, stando a Firenze ci dovevano per forza essere un Lapo e una Beatrice, sono un po’ archetipi, ma pieni di energia, sono Pezzi unici. Li potete conoscere da stasera alle 21.25, ogni domenica per sei serate.