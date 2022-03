Pechino Express: l'edizione di Sky non fa sconti, Costantino Della Gherardesca torna come Concorrente

Anticipazioni TV

Pechino Express si svela: ecco come sarà la nuova edizione su Sky, con Costantino Della Gherardesca e spoiler inattesi.

Debutta il 10 marzo 2022 su Sky Uno, e in streaming su Now Tv la nuova edizione di Pechino Express, il reality game presentato da Costantino Della Gherardesca, che vedrà le 10 coppie in gara sulla Rotta dei Sultani, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Prima del lancio sul piccolo schermo, i protagonisti di questa stagione svelano le loro impressioni nella conferenza stampa, che ci introduce a questo viaggio emozionante, avventuroso, unico che va in scena dopo più di due anni di pandemia, permettendo al pubblico di viaggiare e sognare di poter tornare a scoprire il mondo.

Pechino Express: L'edizione della rinascita non fa sconti ai concorrenti

Pechino Express è tornato, dopo due anni di preparazione che hanno seguito l’andamento della pandemia che ha reso determinante un nuovo modello di sicurezza per portare a termine le riprese. Il reality game, condotto da Costantino Della Gherardesca, evolve sulla rete Sky ma non perde il format curato da Banijay Italia, permettendo a momenti emozionanti e sentimentali di convivere con la durezza del viaggio fisico ma anche interiore, con la scomodità di non avere più di un euro al giorno a disposizione e l’urgenza di affidarsi a sconosciuti per mangiare, dormire e potersi lavare. I protagonisti della nuova edizione di Pechino Express sono variegati, provenienti da mondi diversi, spesso che non si sono mai neppure sfiorati tra loro, eppure tutti uniti nel trovarsi cambiati dopo questo lungo viaggio, che toccherà Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, la mitica Rotta dei Sultani. Sono dieci le coppie in gara, ovvero: Alex Schwazer e Bruno Fabbri formano il duo de "Gli Atletici"; Ciro e Giovambattista Ferrara sono "Padre e Figlio"; Barbascura X e Andrea Boscherini formano "Gli Scienziati"; Rita Rusic e Cristiano Di Luzio sono la coppia de "I Fidanzatini"; Anna Ciati e Giulia Paglianiti ovvero "Le TikToker"; Victoria Cabello e Paride Vitale che altro non potevano essere che "I Pazzeschi"; Fru e Aurora Leone alias "Gli Sciacalli"; Nikita Pelizon e Helena Prestes sono "Italia-Brasile"; Bugo e Cristian Dondi formano la coppia de "Gli Indipendenti"; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni pronte per gareggiare come "Mamma e Figlia”.

Costantino Della Gherardesca concorrente per un giorno a Pechino Express

Prima della messa in onda della prima puntata della nuova stagione di Pechino Express, il presentatore e i concorrenti si sono raccontanti in un’intensa conferenza stampa, che ha visto presenziare anche Antonella d’Errico, Vicepresidente dell’Area programmi Sky, e Fabrizio Ievolella, CEO di Banijay Italia. “Pechino è un programma di avventura vero, tutto quello che ti succede è perché te lo conquisti, non puoi accedere ad un alloggio o ad un passaggio, piuttosto che al cibo grazie al denaro, ma devi conquistartelo, attraverso la parte umana, seconda qualità di questo programma […] Abbiamo deciso di portare Pechino su Sky in un momento in cui la pandemia non c’era, oggi assume un valore ancora più importante. Aiuta tutti noi che, siamo a casa da un po’ di tempo oppressi, a viaggiare, a sognare, aspetto importante per l’uomo […] Era da tempo che cercavamo un programma di avventura, e Pechino ha tutte quelle qualità che per noi sono importanti e coerenti con il DNA di Sky”, ha raccontato d’Errico. Secondo Ievolella, Pechino è un programma in continuo mutamento, così come è in mutamento la natura delle culture, la storia dei Paesi che ospitano la competizione: “Abbiamo immaginato una rotta che va a toccare dei Paesi che non erano mai stati toccati nella storia di questo programma, poco conosciuti anche dal punto di vista turistico”. Volto iconico del programma è Costantino Della Gherardesca, riconfermato presentatore anche su Sky, che in questa edizione regalerà un momento unico ai telespettatori. Secondo quanto anticipato, infatti, Costantino tornerà a vestire i panni di concorrente per una puntata, mettendosi alla prova con la corsa e la resistenza per raggiungere la tappa designata prima dei suoi competitori. Ma come funziona il format di Pechino Express?

Pechino Express ovvero il ritorno in Tv di Victoria Cabello

Rimane invariato il modus operandi dei concorrenti che, partendo dalla prima tappa in Cappadocia, dopo aver scovato i loro preziosi zaini - indispensabili per questa avventura - dovranno raggiungere la tappa intermedia e affrontare il temutissimo libro rosso, per poi correre fino alla tappa principale dove l’ultima coppia rischierà l’eliminazione, mentre la prima potrà puntare all’immunità. Tante le curiosità rivolte ai viaggiatori di Pechino, soprattutto a Victoria Cabello che ha scelto proprio questo programma per il suo ritorno in tv. “Avevo preso le distanze pensando di mettermi a studiare medicina addirittura, poi mi hanno riproposto Pechino, avevo voglia di mettermi alla prova e mi è venuta voglia di tornare in televisione. C’è una cosa che non si dice mai, c’è un mondo dietro Pechino, la cosa incredibile è la parte creativa. Io godevo nel vedere le ca**ate che si inventavano Costantino e gli autori, perché io sono una grande fan delle ca**ate”, ha ammesso Cabello. Momenti d’emozione anche con le coppie “Madre e Figlia” e “Padre e Figlio”, rispettivamente composte da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni e Ciro e Giovambattista Ferrara, che hanno visto il rapporto familiare crescere e consolidarsi durante le disavventure, ponendo l’accento sulla consapevolezza che i figli possono ormai cavarsela fuori dal nido. E, tra l’entusiasmo delle “Tiktoker” e la comicità contagiosa e tagliente de “Gli Sciacalli”, c’è spazio anche per il racconto di Alex Schwazer, colpito dal modo tutto nuovo e autentico di viaggiare e dall’allentamento mentale fondamentale per portare a termine la gara. Mentre i telespettatori attendono con ansia la messa in onda della prima puntata, Costantino Della Gherardesca conferma che non sarà l’edizione della rinascita a portare meno problematiche alle avventurose coppie. “Ci saranno molti ‘scomfort’ per i nostri concorrenti, anche molto particolari”, ha garantito il presentatore.

Pechino Express ci aspetta a partire da giovedì, 10 marzo 2022, in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now Tv.