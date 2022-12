Passaporto per la Libertà: Stasera la Seconda Puntata della Serie TV in onda su Canale5 e on demand su Mediaset Infinity

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della Seconda Puntata della nuova serie TV in onda da stasera su Canale5. E se avete perso la prima puntata, potete recuperarla gratuitamente on demand su Mediaset Infinity.

Stasera, giovedì 1° dicembre 2022, appuntamento con la Seconda Puntata di Passaporto per la Libertà. La Fiction, tratta da una storia vera e divisa in quattro prime serate, va in onda alle ore 21.45 su Canale5. Scopriamo cosa succederà questa sera nel terzo e quarto episodio.

Passaporto per la Libertà: la Trama della Nuova Fiction su Canale5

Tratta da una storia vera, la nuova Fiction di Canale5 intitolata Passaporto per la Libertà, racconta la vita e il coraggio di Aracy de Carvalho - interpretata da Sophie Charlotte - un'eroina contemporanea che dal 1935 al 1942 salvò numerosi ebrei dal regime nazista. Dopo aver preso servizio al Consolato Brasiliano in Germania come responsabile della Sezione Passaporti, cominciò ad aiutare gli ebrei subito dopo l'entrata in vigore delle Leggi di Norimberga, distribuendo loro alcuni visti con la lettera J rossa, che avrebbero permesso loro un ingresso agevolato in Brasile. La nuova serie in onda su Mediaset, comincia il suo racconto nel 1938 tre anni dopo che Aracy è arriva in Germania - ad Amburgo. Durante il suo primo giorno di lavoro, nel 1935, ha incontrato João Guimarães Rosa – allora vice console ma destinato a diventare uno dei più grandi scrittori brasiliani del secolo – che si è innamorato subito di lei. Dopo alcuni giorni di frequentazione, Rosa ha scoperto i piani di Aracy ma invece che denunciarla alle autorità del Regime, ha deciso di aiutarla. Nel corso della storia purtroppo, i due dovranno fare i conti con il pericolo del Nazismo, impersonato dal capitano delle SS Thomas Zumkle, che si è invaghito della donna ma che ha anche cominciato a indagare su di lei.

Passaporto per la Libertà: ecco dove eravamo rimasti

Nella prima puntata di Passaporto per la Libertà, siamo stati catapultati nella Germania del 1938. Arancy si è trasferita ad Amburgo da tre anni e ha trovato lavoro al Consolato Brasiliano. Grazie a questo impiego riesce ad aiutare molti ebrei polacchi, ormai privati dei propri diritti e perseguitati dal Regime Nazista, a trasferirsi in Brasile con dei passaporti falsi. Il viceconsole Joao Guimaraes Rosa è appena entrato in carica e rimane incantato dalla donna sin dal primo incontro. In lei c'è qualcosa che lo attrae e come lei non approva la politica antisemita di Hitler. I due cominciano a frequentarsi e questo porta Joao ad accorgersi che la ragazza di cui si è invaghito nasconde un segreto. Arancy non ha però solo deciso di aiutare le persone fornendo loro dei visti fasulli ma ha deciso di andare oltre: ha nascosto in casa sua un ebreo ricercato dalle SS. Le cose sono rese ancora più complicate da Thomas Zumkle, un soldato nazista fedele al suo reggimento - ma non del tutto d'accordo con le violenze gratuite sobillate dal Reich dopo l'assassinio del diplomatico tedesco Vom Rath - che ha una relazione con una cantante, Vivi, la cui vera origine deve rimanere un segreto.

Passaporto per la libertà Anticipazioni Seconda Puntata: ecco cosa succederà stasera su Canale5

La Notte dei Cristalli ha avuto delle conseguenze devastanti. Arancy riceve sempre più richieste di visti ma purtroppo non è in grado di gestirle tutte. La donna cerca di ottenere le firme da Joao, approfittando delle ferie del console. Scoprirà così, con sua grande sorpresa, che il suo nuovo amico – per cui ha cominciato a provare un forte sentimento – sta dalla sua parte e intende darle una mano. Dopo aver superato la paura iniziale, Arancy decide di fidarsi e gli racconta tutto. Intanto Vivi, preoccupata per suo padre - di cui non si hanno più notizie - chiede a Thomas di indagare. Purtroppo l'uomo è morto e questo scatena nella cantante una forte indignazione, tanto da spingerla a voler far parte della Resistenza. Helena però rifiuta di accoglierla nel gruppo. Intanto Zumkle, insospettito dal numero fin troppo grande di visti concessi in assenza del console, cerca di indagare su cosa stia succedendo. Purtroppo per Joao e Arancy, il soldato è sulla strada giusta e sembra essere sempre più attratto dalla De Carvalho.

Passaporto per la libertà: ecco quando ci saranno i prossimi appuntamenti

La storia eroica di Aracy de Carvalho ci farà compagnia per altri tre appuntamenti in prima serata su Canale5. La terza puntata di Passaporto per la Libertà sarà trasmessa invece l'8 dicembre mentre l'ultima il 15 dicembre 2022.

Passaporto per la Libertà va in onda stasera alle ore 21.45 su Canale5.