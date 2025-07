Noos - L’avventura della conoscenza con Alberto Angela, stasera su Rai 1: le anticipazioni

Anticipazioni TV

La quinta puntata della nuova stagione di Noos - L’avventura della conoscenza: un viaggio nell’ universo alla scoperta dei pianeti e delle costellazioni.

In onda oggi, lunedì 28 luglio alle 21.25 su Rai 1, la quinta puntata della nuova stagione "Noos - L’avventura della conoscenza”, il programma condotto da Alberto Angela

Noos - L’avventura della conoscenza: le anticipazioni della puntata di lunedì 28 luglio

Un po’ come Il Piccolo Principe, l’indimenticabile protagonista del romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, il programma propone un viaggio nell’ universo alla scoperta dei pianeti e delle costellazioni per analizzarne caratteristiche e particolarità. È possibile che ci siano altre forme di vita? E quali pianeti potremo un giorno colonizzare? A rispondere è Piero Bianucci, giornalista scientifico ed esperto di astronomia, che spiega quali siano le reali condizioni climatiche dei pianeti intorno alla Terra e fa il punto sulla promettente ricerca della vita “aliena”. Con Bianucci, torna anche l’astrofisica Edwige Pezzulli.

Sul fronte dell’innovazione in campo medico, invece, “Noos” racconta come la terapia genica abbia permesso a Simone, affetto da una rara malattia genetica che impediva la produzione di dopamina, di camminare nuovamente. Grazie a un intervento innovativo al Policlinico Umberto I di Roma, un virus innocuo ha introdotto una copia sana del gene difettoso nel suo Dna, modificando solo i neuroni produttori di dopamina. In studio, il professor Andrea Ballabio, uno dei più importanti genetisti europei, fa una panoramica delle attuali conquiste della genetica in medicina, spiegando anche quali saranno le possibili applicazioni per la salute nell’immediato futuro.

Obiettivo anche sul cibo e sulla cucina italiana: quest’ultima difatti è candidata ad essere inserita dall’Unesco tra i beni del Patrimonio Culturale dell’Umanità. Quali sono le principali caratteristiche del cibo nostrano? Se ne parla con un ospite che della cucina italiana ha fatto un’opera d’arte, uno dei cuochi e imprenditori più famosi in Italia e nel mondo: Niko Romito.

A “Noos”, anche le immagini esclusive di un’operazione effettuata poche settimane fa a Parma, dove gli artificieri hanno disinnescato due bombe da 250 kg della Seconda Guerra Mondiale trovate in città durante uno scavo.

E ancora, Dario Fabbri affronta il tema dell’energia: dal nucleare alle rinnovabili quali sono le posizioni strategico-politiche dei diversi paesi? Carlo Lucarelli, poi, propone un nuovo racconto misterioso, mentre Emmanuele Jannini parla dei diversi aspetti della sessualità e Massimo Polidoro spiega quali sono le tecniche della pubblicità per intercettare i gusti dei consumatori e proporre prodotti in maniera sempre più personalizzata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Angela (@albertoangela)

La quinta puntata di Noos - L’avventura della conoscenza ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai1