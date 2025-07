Noos - L’avventura della conoscenza con Alberto Angela, stasera su Rai 1: le anticipazioni

Anticipazioni TV

In onda oggi, lunedì 7 luglio alle 21.25 su Rai 1, la terza puntata della nuova stagione "Noos - L’avventura della conoscenza”, il programma condotto da Alberto Angela

Il rapporto tra animali domestici e uomo è il tema della copertina della nuova puntata di "Noos - L’avventura della conoscenza", la serie scientifica in sei puntate condotta da Alberto Angela e dedicata alla divulgazione scientifica e alla conoscenza, in onda staserasu Rai 1.

Quali sono i comportamenti e le caratteristiche degli animali e quali sono le emozioni che condividono con l'uomo? Elisabetta Palagi, Primatologa ed Etologa dell’Università di Pisa, approfondirà i temi dell’empatia tra mondo animale e umano, del gioco e delle dinamiche sociali che li caratterizzano. A quali livelli di empatia può arrivare il legame tra sapiens e animali? Ci sono degli stadi, dei comportamenti che permettono di capire quanto sia forte il legame con il proprio animale domestico? "Noos - L'avventura della conoscenza" entrerà nel laboratorio di Etologia Applicata dell’Università di Padova, uno dei pochi centri in Italia interamente dedicati allo studio del cane, dove Lieta Marinelli e Paolo Mongillo studiano le capacità cognitive dei cani.

Restando in tema, Telmo Pievani spiegherà cos’è esattamente la coevoluzione e come si applica al rapporto tra esseri umani e animali domestici. Edwige Pezzulli poi continuerà il discorso sugli animali che sono stati nello spazio. In studio, Federica Provini, ordinaria di Neurologia all’Università degli Studi di Bologna, parlerà poi del sonno per capire quali siano i meccanismi che lo regolano e cosa fare per dormire bene. A seguire, il gradito ritorno dello scrittore Carlo Lucarelli che racconterà la storia vera di un bimbo cresciuto in India e allevato da un branco di lupi, proprio come nel "Libro della Giungla".

L’esperto di geopolitica Dario Fabbri parlerà dell’evoluzione dell’attuale scenario internazionale, Emmanuele Jannini continuerà il suo racconto sulla sessualità nella storia, soffermandosi questa volta sull’antica Roma. La nutrizionista Elisabetta Bernardi farà chiarezza sulle più discusse diete dimagranti, dalla chetogenica al digiuno intermittente, cercando di chiarire quale sia il regime alimentare da seguire al di là delle "mode" del momento.

Roberto Cingolani commenterà le stupefacenti immagini provenienti dalla Cina, dove la ricerca sui robot fa passi da gigante. Protagonisti di questa puntata i giovani divulgatori: il chimico Ruggero Rollini, che mostrerà cosa avviene ai rifiuti di plastica, il paleontologo Alessandro Chiarenza con le ultime notizie dalla ricerca sui dinosauri, la fisica Giuliana Galati che spiegherà con parole semplici cos’è un computer quantistico.

"Noos - L’avventura della conoscenza", prodotto da Rai Cultura è un programma di Alberto Angela. Scritto con Fabio Buttarelli e con Luca Di Ciaccio, Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro, Emilio Quinto e Fabio Roberti. Regia di Gabriele Cipollitti.

