Noi: stasera su Rai 1 la sesta e ultima Puntata dell'adattamento italiano della serie USA "This is Us"

Anticipazioni TV

Si concludono stasera alle 21.25 su Rai 1 le storie della famiglia Peirò, ispirate alla pluripremiata serie americana This is Us. La trama dell'ultima puntata.

Arrivano a conclusione, stasera 10 aprile alle 21.25 su Rai 1, con la sesta puntata e gli ultimi due episodi, le storie della famiglia Peirò, raccontate in Noi, adattamento italiano della pluripremiata serie americana This is Us. A differenza dell'originale, arrivata alla sesta e ultima stagione, non sappiamo ancora se Noi continuerà e come. Le stagioni americane sono composte di 18 episodi l'una (tranne la quinta, di 16), per un totale di 98, mentre per l'Italia sono ne sono stati acquistati 16, ridotti a 12 nell'adattamento. Sicuramente, se dovesse finire qua, Noi non riuscirà a dare un vero e proprio finale a tutte le storie in corso. La scorsa domenica, 3 aprile, la fiction è risalita negli ascolti e ha ottenuto il 16.1% di share con 3.453.000 spettatori. Era partita al primo episodio con 3.642.000 e dunque ha tenuto bene. considerando i molti che la recuperano su Raiplay. Restiamo dunque in attesa di annunci ufficiali da parte della produzione.

Noi: cosa era successo nella puntata precedente

Tra i molti avvenimenti, che come al solito ci portano avanti e indietro nel tempo, ricordiamo i principali. Nel passato, Rebecca (Aurora Ruffino) e Pietro (Lino Guanciale) appaiono in crisi: lui si sacrifica per la numerosa famiglia e per permettere a lei di continuare a cantare, ma il distacco cresce. Dopo una notte romantica nell'attuale bed and breakfast che era un tempo il loro primo appartamento, Aurora gli rivela che la sua band andrà in tournée estiva, e che lei vuole partire col gruppo. Gli amici di sempre, Michele (Flavio Furno) e la moglie annunciano che stanno per divorziare. Sempre nel passato, assistiamo a una festa di compleanno dei figli ancora bambini, con Cate in difficoltà perché la sua migliore amica Sofia, innamorata di Claudio, non la considera. Nel presente, Claudio (Dario Aita) in crisi tra il ritorno della "pazza" collega Chiara (Liliana Fiorelli) e il flirt con la giovane Ludovica (Giordana Faggiano), seguendo un consiglio di Teo (Leonardo Lidi), si rende conto che l'amore della sua vita è l'ex moglie, proprio la Sofia (Francesca Agostini) che conosceva fin da bambino. Sono passati 10 anni dal suo tradimento e dalla fine del loro matrimonio e Sofia, per quanto coinvolta, non cede alle promesse di Claudio che le dice di essere cambiato, e gli rivela di essere fidanzata. La vediamo poi con Cate (Claudia Marsicano), che le assicura che Claudio sta davvero cambiando: durante le prove dello spettacolo di lui, Sofia entra in sala. Cate, dal canto suo, rinuncia all'operazione di by-pass gastrico e confessa di essere responsabile della morte del padre, avvenuta in un incidente. Daniele (Livio Kone) ha un nuovo ambizioso collega ma è concentrato sul benessere delle sue bambine e su quello del padre Mimmo (Timothy Martin), malato terminale, al quale dedica sempre più tempo e attenzioni.

Noi: la trama della sesta puntata, episodi Napoli e La luna

La salute di Mimmo sta peggiorando e Daniele decide di portarlo a Napoli, sua città natale, per ritrovare i luoghi, gli affetti e la musica di un tempo e sarà un ultimo viaggio carico di commozione. Cate e Teo sono sempre dell'idea di sposarsi ma intendono rallentare un po' con i preparativi: hanno vissuto giorni molto stressanti e ora hanno bisogno di calma.

Primi anni '80, Torino: Pietro, un giovane in cerca di facili fortune, e Rebecca, bellissima e promettente cantante, si incontrano e si innamorano a prima vista durante un'esibizione di quest'ultima. Dopo vent'anni, negli anni 2000, sono ancora insieme, Rebecca canta ancora, ma le cose tra i due non sembrano andare per il meglio