Noi siamo leggenda: la terza puntata su Rai 2 e la nostra intervista a Beatrice Vendramin, Giacomo Giorgio e Giulia Lin

Anticipazioni TV

Va in onda stasera su Rai 2 in prima serata la terza puntata del teen drama soprannaturale Noi siamo Leggenda, di cui vi anticipiamo la trama, con la nostra intervista video a Beatrice Vendramin, Giacomo Giorgio e Giulia Lin.

Con la terza puntata che andrà in onda stasera 6 dicembre su Rai 2 in prima serata, Noi siamo leggenda gira la boa di metà serie, ma non è ancora tempo di bilanci. Le avventure dei nostri liceali, supereroi per caso, si concluderanno tra tre settimane e c'è ancora molto da vedere. Diretta da Carmine Elia, cui si deve la regia del grande successo Mare Fuori, Noi siamo leggenda ne ripropone alcuni protagonisti, come Nicolas Maupas e Giacomo Giorgio, oltre a un gruppo di giovani attori più o meno noti che comprende Beatrice Vendramin, Giulia Lin, Emanuele Di Stefano, Sofya Gershevich, Milo Roussel, Giulio Pranno e Margherita Aresti. Le puntate andate finora in onda potete recuperarle su Raiplay o su Prime Video, visto che Noi siamo leggenda è una co-produzione Rai Fiction - Fabula Pictures, in collaborazione proprio con Prime Video. Il compito non facile di sceneggiare le storie di cinque liceali normalmente problematici, le cui vite cambiano quando cinque di loro si trovano dotati di poteri sovrumani, è stato svolto da Valerio D'Annunzio, Paolo Terracciano, Costanza Durante, Francesca Scialanca e Laura Grimaldi.

Noi siamo leggenda: la nostra intervista a Beatrice Vendramin, Giacomo Giorgio e Giulia Lin

Noi siamo leggenda è stato presentato in anteprima nella scorsa edizione di Lucca Comics & Games, ed è lì che abbiamo realizzato le nostre interviste. Come saprete se avete già visto le precedenti, gli attori non sapevano ancora cosa potevano dire, la paura di spoiler era fortissima e dunque ci hanno parlato dei loro personaggi e del loro rapporto, a volte divertente, coi loro supereroi preferiti. Ecco dunque la terza e ultima parte del nostro incontro col cast di Noi siamo leggenda: Beatrice Vendramin (Sara/Asia), Giacomo Giorgio (Nicola) e Giulia Lin (Lin Mei).





Noi siamo leggenda: la trama della terza puntata

Massimo va a far visita ad Andrea e gli regala un costoso Lunchpad. Marco è sospettoso: dove avrà trovato tutti quei soldi l’amico? Davanti all’ospedale Massimo incontra Lara, la figlia di una collega di sua madre. La madre di Lara è ricoverata e ha la stessa malattia di Michela. Renata, braccio destro di Giuseppe Liberati, ha appena offerto dei soldi alla madre di Lara per sostenere cure costose…. Massimo scopre che Simona ha una dipendenza ma non vuole farsi aiutare. Per vendicare la zia, decide di usare i poteri. Jean e Greta, scoprono una passione in comune con Andrea e i tre si uniscono in una band. Andrea svela a Massimo il suo potere. Viola è arrabbiata con Massimo: avevano fatto un patto ma lui la sta escludendo e la tiene all’oscuro di qualcosa. Massimo la rassicura: torneranno a essere una squadra.

Simona è alle prese con le avance di Nunzio, l’avvocato a cui fa da segretaria. Vorrebbe liberarsi di questo rapporto malato ma ha bisogno di lui... Il legame tra Greta e Andrea si fa sempre più stretto e Jean ne è geloso. Nicola comincia a frequentare Asia, una ragazza incredibilmente somigliante a Sara. Viola e Massimo, progettano il loro prossimo colpo ma qualcosa va storto…. A Venezia, un uomo misterioso avverte un richiamo: lontano da lì, sta succedendo qualcosa…