Nero a Metà: le Anticipazioni sulla Terza Puntata della Fiction di Rai 1 con Claudio Amendola

Anticipazioni TV

Claudio Amendola e la figlia sua collaboratrice nel commissariato di Roma proseguono la loro ricerca quotidiana di un equilibro fra il lavoro non facile e la vita privata. Nero a metà torna stasera con la terza puntata. Tutte le anticipazioni.

Le dinamiche di Nero a metà si complicano ulteriormente, per fortuna per noi telespettatori. La fiction della prima serata di Rai 1 torna stasera, lunedì 18 aprile, con un terzo appuntamento di una terza stagione che è partita con la riapparizione di Clara e ora si addentra nelle indagini per la sua nuova sparizione. Carlo Guerrieri, interpretato sempre da Claudio Amendola, deve gestire questa ricerca particolare, che lo tocca da vicino, così come coinvolge la figlia (anche di Clara) Alba, da tempo sua collaboratrice nel Commissariato Monti di Roma.

Nero a metà è diretta e interpretata da Claudio Amendola con Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Gianluca Gobbi, Giorgia Salari, Claudia Vismara, Eduardo Valdarnini, Adriano Pantaleo, Daphne Scoccia, Margherita Laterza, Luca Cesa, Sabrina Martina, Fabien Lucciarini, Alessia Barela, e le partecipazioni di Angela Finocchiaro e Caterina Guzzanti. Una produzione Rai Fiction e Cattleya

Le Anticipazioni sulla Terza Puntata di Nero a metà

I ragazzi di un liceo denunciano la scomparsa della loro professoressa. Le immagini di una telecamera di sorveglianza sembrano raccontare una storia di amore e gelosia ma grazie all'approfondimento di Bragadin si arriva a un'altra verità. Durante l'autopsia si scopre che il ladro che ha rubato la borsa di Clara ha tatuata sul petto una misteriosa sequenza di numeri, mentre sotto le sue scarpe ci sono tracce di alluminio e di droga.

In una strada di periferia viene trovato il cadavere di un notaio. L'uomo sembra essere stato vittima di un pirata, mentre l'autopsia rivela che la causa del decesso è una pugnalata al petto. Nel frattempo, l'agente Mattei, infiltrato della Narcotici, rivela a Carlo che il ladro ucciso si chiamava Suleyman ed era un suo informatore. Carlo chiede a Ottavia di pedinare il poliziotto, perché sospetta che possa portare avanti da solo l'indagine e non tenerlo aggiornato.