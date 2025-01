My Home My Destiny: Nuh dovrebbe perdonare Cemile? Ecco che cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

Nelle puntate di My Home My Destiny abbiamo assistito all'abbandono di Cemile: Nuh dovrebbe riaccoglierla tra le sue braccia? Ecco che cosa pensiamo al riguardo...

Cemile e Nuh sono sempre stati una bella coppia, ma, purtroppo, ultimamente lei ha fatto molto soffrire suo marito, allontanandosi e, ora, lasciandolo. Che cosa dovrebbe fare Nuh a questo punto, perdonarla per l'ennesimo colpo di testa oppure dirle addio per sempre? Ecco qual è la nostra opinione al riguardo...

My Home My Destiny: Cemile concentrata su Mehdi e Mujgan...

Cemile è sempre stata una giovane molto dolce ed altruista, forse fin troppo. In effetti, Cemile è talmente tanto concentrata sui suoi fratelli problematici, Mehdi e Mujgan, che sono tutta la sua famiglia, da trascurare sia il marito, Nuh, che se stessa. La ragazza ha l'abitudine di anteporre i bisogni dei suoi cari ai suoi e a quelli del consorte, tanto da arrivare, ad esempio, a chiedergli di lasciare il suo lavoro come autista privato del signor Baris, dato che, se lo avesse scoperto, il fratello - geloso dell'avvocato - non l'avrebbe presa per niente bene, anzi: ci sarebbe rimasto molto male...

My Home My Destiny: Cemile trascura Nuh...

Cemile ama Nuh, ma non riesce a dargli finalmente tutta l'importanza che merita. Dopo la tragica morte di Mujgan, e prima l'incarcerazione e poi il terribile decesso di Mehdi, la rossa è diventata sempre più nervosa ed instabile; purtroppo, a pagarne le conseguenze è in primis il marito, la persona che le sta più vicina. Nuh, con estrema pazienza ed in nome del grande amore che nutre nei suoi confronti, cerca puntualmente di starle accanto senza farle pesare il fatto di sentirsi invisibile ai suoi occhi, ma alle volte non è così facile...

My Home My Destiny: Nuh deve perdonare Cemile?

Stavolta Cemile l'ha combinata davvero grossa. Nel momento in cui è venuta a sapere che Benal era in procinto di trasferirsi a Duzce insieme alla piccola Mujgan per ripartire da zero, la giovane ha deciso di seguirle: non avrebbe sopportato di dover continuare a vivere lontana dalla nipotina, tutto ciò che le resta della sua famiglia distrutta. Nuh, però, non era favorevole, quindi Cemile ha scelto di partire senza di lui: è salita sul taxi insieme alla cognata e a Mujgan dopo averlo salutato con le lacrime agli occhi. Come ha confidato ad Emine, Nuh non riesce proprio a perdonare la moglie per averlo abbandonato. Il ragazzo, disperato ed altrettanto arrabbiato, ha sottolineato che una persona innamorata non si comporta come si è comportata Cemile, la quale lo ha ripagato per la pazienza e l'amore dimostratole lasciandolo da solo. Nuh chiarisce anche che, a questo punto, è giusto che Cemile resti dov'è; ma che cosa farà in futuro quest'ultima? Con ogni probabilità, come dice Emine, la giovane si pentirà e tornerà a casa da lui, che, quindi, si ritroverà davanti ad un bivio: la perdonerà oppure le volterà le spalle? Se è vero che Cemile non si è comportata bene con Nuh, e che dunque in molti preferirebbero che lui le desse "il benservito", è altrettanto vero che lei non è lucida - le tragedie vissute l'hanno turbata e sconvolta - e che a noi piace pensare che, alla fine, l'amore dovrebbe vincere su tutto. Insomma, non vediamo l'ora di vedere questa coppia finalmente riunita!

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.