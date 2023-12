Masterchef: Stasera l'attesa Prima Puntata della nuova Stagione

Anticipazioni TV

Molti mesi di attesa e finalmente ci siamo. Stasera torna Masterchef, il cooking show ormai di culto che ha rivoluzionato il rapporto degli italiani con la cucina. Tutte le anticipazioni sulla tredicesima stagione.

Eccoci pronti, davanti ai fornelli e con l'ansia del debutto. Torna Masterchef per la tredicesima edizione, sempre più un punto di riferimento per l'inizio inverno nelle case degli italiani che, con l'arrivo del freddo vero, si preparano a rifare le ricette e a farsi coinvolgere emozionalmente dalle storie umane degli aspiranti chef del programma culto sulla cucina. Stasera, giovedì 14 dicembre, in prima serata alle 21.15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, torna il programma con le consuete rubriche e qualche attesa novità.

In attesa di decretare il miglior chef amatoriale d'Italia, inizia la selezione e arriva un "giudice ombra" che metterà sotto torchio - con uno stress test - gli aspiranti concorrenti che non otterranno i tre sì degli chef/giudici, con conseguente grembiule bianco di ammissione diretta nella cucina di Masterchef. Quest'anno si festeggerà un momento storico per lo show, l'episodio numero 300. Attendiamoci pure ritorni da lacrimuccia, come quello di Joe Bastianich, e attesi con terrore dai partecipanti come quello con Iginio Massari e le sue terribili prove matematiche di pasticceria. Fra gli ospiti di quest'anno arriveranno anche Alex Atala, Chiara Pavan, Riccardo Gaspari, Assaf Granit, Mory Sacko, Andreas Caminada. Grandi sorprese anche nelle prove in esterna: Messina, la cucina alla brace gourmet in Val di Chiana, una caserma di vigili del fuoco (Capannelle, Roma), un torneo di padel, il Museo del cinema di Torino.

Come da tradizione, si partirà con i Live Cooking, al centro dei primi due episodi. Saranno per gli aspiranti componenti della classe la prima occasione per far conoscere se stessi e la loro idea di cucina ai giudici: un piatto ideato da loro, ultimato e impiattato in totale autonomia e in pochi minuti davanti al trio, che sia il manifesto della propria idea di cucina e soprattutto capace di conquistare i palati dei tre. In caso di unanimità a favore del piatto, il cuoco amatoriale sarà già ufficialmente nella Masterclass; con due sì, invece, dovrà indossare un grembiule grigio col quale affrontare il limbo di uno Stress Test, una nuova prova a tempo senza possibilità di appello nella quale solo i migliori conquisteranno il grembiule bianco con su scritto il proprio nome.

Novità di quest’anno è che di fatto i giudici non saranno da soli a fare le valutazioni durante i Live Cooking e lo Stress Test: da qualche parte in studio, nascosto dalla vista dei concorrenti, ci sarà un “giudice ombra”, una persona misteriosa che avrà il compito, in un secondo momento, di aiutare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nella selezione. Una persona la cui identità rimarrà segreta per un po’: durante le cucinate delle prove rimarrà sempre in silenzio ma potrà osservare da vicino, senza essere visto, l’operato dei cuochi e sondare le loro lacune, e il suo parere potrebbe essere preziosissimo per Bruno, Antonino e Giorgio quando saranno chiamati a dare il proprio indiscutibile responso.

Una volta assegnati tutti e 20 i grembiuli bianchi, i tre chef apriranno ufficialmente la sfida della Masterclass. Avrà inizio in quel momento un percorso appassionante che si svilupperà secondo il classico e rodatissimo meccanismo, nel quale quest’anno però saranno inserite alcune novità che renderanno tutto più elettrizzante. In particolare, occorrerà prestare molta attenzione alle sempre più enigmatiche Mystery Box che, a seconda delle idee dei giudici e dei meccanismi creati da loro, potranno essere preziosissime o rischiosissime, ma anche rivelarsi dei clamorosi bluff: tutto dipenderà anche dal loro colore…

E ancora: in diverse occasioni, nel corso della stagione, si ripresenterà lo Stress Test, la prova durante la quale i concorrenti dovranno controllare con cura e precisione sia il proprio piatto sia le lancette dell’orologio; torneranno quindi gli Invention Test che metteranno alla prova la loro fantasia riservando loro grandi sorprese, i Pressure Test che alzeranno la pressione sui cuochi a rischio eliminazione, e gli Skill Test con cui Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli potranno valutare le competenze tecniche della Masterclass.

Tornano, inoltre, anche le prove in esterna per mettere alla prova i cuochi amatoriali – divisi in brigate – su ingredienti e ricette del territorio, ma anche per vederli alle prese con la linea di veri ristoranti (e in situazioni originali e particolari). Tra le località e i contesti che, quest’anno, hanno fatto da scenario alle preparazioni dei concorrenti: Messina con le sue piazze e il suo Stretto, la caserma dei vigili del fuoco di Capannelle (Roma) per un tributo alla cucina romana, un esclusivo torneo di padel pieno di sportivi famosi e non, Val di Chiana (tra i comuni di Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana e Marciano, tutti in provincia di Arezzo) alla scoperta della cucina alla brace ma in versione gourmet, lo stupendo Museo del Cinema di Torino proprio all’interno della Mole Antonelliana.