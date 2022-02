Masterchef, le cozze come la criptonite per Bruno il nonno DJ rock

Anticipazioni TV

Incontro con Bruno e Mery, oltre a Tina gli ultimi eliminati dell'undicesima stagione di Masterchef. Fra sogni, cozze, interiora e nani malefici.

Un aggregatore, una figura amata da tutti e capace di consolidare il gruppo nelle cucine di Masterchef 11. Non hanno dubbi, i suoi compagni di padella, nel definire Bruno, agente di commercio sessantenne dal cuore rock, agente di commercio ma DJ nell’anima, nato e vissuto per molti anni a Londra, prima di tornare nella Parma delle origini della sua famiglia. È uno dei tre eliminati, insieme a Tina e Mery, nell’ultima serata del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky e disponibile ondemand anche su NOW. Una puntata che ha segnato il miglior risultsato stagionale in termini di ascolto, con una media di 991mila spettatori e il 3,7% di share, in crescita del 26% rispetto alla scorsa settimana.

Bruno, il sorriso rock fra Londra e Parma

“Never give up” è il motto di Bruno, ancora più efficace quando inforca i suoi occhialetti rossi che aumentano quantomeno l’udito, se non in generale l’attenzione, almeno secondo Antonino Cannavacciuolo, a cui li ha regalati prima di uscire dalla masterclass. Lo chef se li è tenuti, come ci ha confermato Bruno, “quelli che indosso ora sono altri”. A proposito del giudice napoletano, lo definisce “un gigante buono, Barbieri è il diavolo veste Prada, ma con cuore, sotto sotto è un buon diavoletto. Locatelli è un real gentleman, una persona squisita. Mi sembrava di conoscerli da sempre, quando li ho incontrati la prima volta. Voglio bene a tutti i miei compagni, siamo diventati una bella famiglia, con figli, nipoti. Poi c’è la mitica Mime, davvero indimenticabile e con cui ho legato molto, Pietro, che appena conosciuto non stava mai zitto, non lo sopportavo, poi volevo sposarlo. Non avrei mai pensato di arrivare quasi a metà strada. Già la prima volta in cui sono entrato ero contento e soddisfatto. Sono fatto così, sorrido e riesco tirar su una serata se sono tutti di cattivo umore. Mi sono portato a casa tante grandi amicizie con i ragazzi e la voglia di continuare a cucinare, di non aver paura delle prove che ti si pongono davanti. Ho imparato che devo ascoltare di più, e mettere gli occhiali".

Cosa l’aspetta ora? “Volevo aprire qualcosa di mio, ma visto il momento molto difficile penso a un servizio di DJ chef a domicilio, di sicuro cucinerò sempre, non smetterò mai, l’ho fatto anche ieri sera. Vorrei puntare su un’unione fra le due cose che amo di più nella vita, la musica e la cucina, per proporre una serata completa. Per me Tracy e Carmine sono bravissimi, così giovani. Tanto di cappello. Li vedrei bene in finale, ma anche Lia o Dalia sono ottime cuoche. Le interiora faccio fatica a cucinarle e a mangiarle, ma bisogna provare anche quelle, vorrei unire le mie due patrie: Regno Unito e Italia, ci sono chef anglosassoni bravissimi. Il rimpianto è essere arrivato all’esterna di Trieste, alla fine, molto stanco e il fisico non ha retto. Le cozze mi hanno eliminato, ma le cucino spesso a casa e mi vengono benissimo. È questo il mio rimpianto maggiore. Ho ancora gli incubi con Cannavacciuolo che urla in continuazione il mio nome. Il ricordo più bello è stato il cuore che esplodeva quando sono entrato nella masterclass, ma anche gli abbracci di tutti una volta eliminato. Anche degli chef”.

Mery, l’insicura con talento in cerca di riscatto in cucina

Non ha avuto una vita facile, Mery Liviero, personal trainer di 26 anni. Cuore tenero e la passione per i tatuaggi, la romana ha superato la scomparsa della madre alimentando ancora di più l’amore per la cucina, con qualche problema di insicurezza.

“Ho provato Masterchef per farmi dire dai tre giudici se sono brava o no”, ha dichiarato Mery. “La passione non finisce perché ti togli il camice davanti alla televisione. Il mio obiettivo è aprire un ristorante, inizialmente, ora spero per la primavera di avere un mio bistrot. Volevo e voglio arrivare a essere completa, anche emotivamente. Vedendomi in televisione ho notato miglioramenti, mi piacerebbe gestire le emozioni, ma con un passato come il mio non è semplice, ci vuole tempo. Non ho trattenuto niente, ma sono autentica, purtroppo o per fortuna. Non sono una che entra facilmente nei gruppi, una tipa da feste, ma da subito mi sono legata molto a compagni come Christian, Polone, Tina o Tracy, con cui ho avuto un battibecco, ma fa parte del gioco. In finale vedo Carmine e Tracy, su di loro ho messo la mano sul fuoco fin dall’inizio. Ma c’è anche il mio amico Christian, mi piacerebbe che riuscisse a dimostrare di superare la sua sindrome di Asperger, è una spugna, apprende molto velocemente.”

Una cucina legata alle radici romane, ma senza amare le frattaglie. “Amo la fusion, in finale mica avrei cucinato una carbonara. Sarebbe stato bello fare un ramen con nei noodles fatti a mano e dei gyoza. Il piatto che mi ha stupito cucinare è stato il vitello tonnato, non l’avevo mai fatto né letto le ricetta e alla fine sono risultata la migliore. Grazie a quella giornata ho creduto un po di più in me stessa. Il rimpianto è non essere stata presente a me stessa in ogni occasione, mi sono fatta prendere dalle emozioni, ma non ha senso vivere con dei rimpianti. Se ero così, va bene, non sarei stata me stessa altrimenti. Sono molto felice di aver conosciuto i tre chef, angeli custodi che hanno visto qualcosa in me e dato il grembiule. Sono felice in particolare dell'abbraccio dopo l’eliminazione da parte di Barbieri, che mi ha detto di non fermarmi. quelle parole e quel gesto hanno significato tanto. È stato un momento di felicità”.

Non ha intenzione di interrompere a cucinare anche Tina, altra eliminata. “Spero di fare la chef a domicilio”, ha detto. “La mia passione mi ha portato a mettermi in gioco, mi ha spinto il mio compagno, non avrei mai immaginato di poter entrare nella cucina ma ci sono riuscita. Ero contenta già per i primi provini, quando mi hanno richiamato pensavo avessero sbagliato persona. Da una parte togliermi il grembiule ha voluto dire librarmi di una zavorra. La tensione era diventata veramente tanta, era arrivato il mio momento. Chi va avanti ora ha capacità di sopportare la pressione. Bruno Barbieri è una persona stupenda da tutti i punti di vista, il mio nanetto malefico.”