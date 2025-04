Mare Fuori, Francesco Panarella alias Cucciolo si racconta: "Con il mio lavoro vivo tante vite. Nel futuro sogno Tim Burton"

Anticipazioni TV

Mare Fuori continua ad appassionarci e sono tante le novità della quinta stagione, preludio di una vera e propria rivoluzione per molti dei suoi protagonisti. Tra questi c’è Cucciolo, uno dei fratelli di Meo, che nelle nuove puntate della serie - attualmente in onda su Rai2 e disponibile completa su RaiPlay – ha trainato le trame della Fiction, in un turbinio di colpi di scena, tra lacrime e sorrisi. Luigi Di Meo, detto Cucciolo, è interpretato dal giovane Francesco Panarella, che abbiamo avuto il piacere di intervistare.

Panarella arriva nel cast di Mare Fuori nella terza stagione e sin da subito conquista il pubblico della serie e noi, con un personaggio dallo sguardo triste, tipico di chi nella vita ha imparato troppo presto a cavarsela da solo. Cucciolo è un giovane che è stato costretto a crescere in fretta e a occuparsi di un fratellino che ha solo lui come punto di riferimento. Ma qualcosa nella quinta stagione cambia e l’ospite della nostra chiacchierata ci ha mostrato un modo per capirlo, per interpretare le scelte che il giovane Luigi ha fatto, fa e farà in futuro. Francesco ci ha aperto gli occhi su Cucciolo, uno dei ragazzi dell’IPM che, come abbiamo detto prima, ha colpito il nostro cuore e ci ha fatto sperare in una redenzione veloce e totale.

Ma la vita a volte riserva delle sorprese e ti mette davanti a delle scelte che non sempre ti portano a intraprendere la strada giusta ed è quanto accade a Di Meo in Mare Fuori 5. Il bene e male non sono mai assoluti, c’è sempre un po’ di buono nel cattivo e viceversa e questo, parlandoci del suo personaggio, Panarella ce lo ha descritto perfettamente. Con il giovane attore non abbiamo parlato solo di Cucciolo e della serie ma abbiamo scoperto un po' di più su Francesco, che ci ha rivelato il suo approccio al lavoro, fatto di studio, di dedizione, di ambizione e di maturità, quella che gli artisti veri hanno e sanno avere, e che li porta a parlare di teatro e di arte con il loro vero significato: quello di creare connessione con gli altri e di stare insieme.

Per questo ringraziamo di cuore Francesco e vi lasciamo in compagnia delle sue stesse parole che ha voluto condividere con noi in un’intervista pre-pasquale che ricorderemo con gioia.

Mare Fuori 5: Francesco Panarella, Cucciolo, si racconta

Cominciamo la nostra intervista con una domanda a risposta aperta. Chi sei? Chi è Francesco?

Oddio, chi è Francesco? È una domanda molto particolare, nel senso che se ognuno di noi sapesse veramente chi è, il mondo sarebbe un posto perfetto, cosa che non è, quindi è molto difficile rispondere. Posso dire chi pensa di essere o chi vuole essere nel futuro, ecco, forse questo ha molto più senso, perché chi è veramente non lo so e forse mai lo saprò.

Se do uno sguardo al futuro penso che Francesco voglia migliorarsi sempre come persona e come artista mentre se rifletto sul presente, posso dire che è qualcuno che cerca solo di stare bene con se stesso e con gli altri, di viversi la vita per com'è anche se poi in realtà, prende tutto seriamente. Insomma ci sono lati della mia persona che ogni tanto cozzano e dimostrano che ci sono tante sfumature di me.

Come hai capito che volevi fare l’attore?

Non c'è stato un momento preciso in cui mi sono svegliato e ho detto ok, adesso voglio fare l'attore. È stato un misto di cose, un po’ di fortuna e un po' di coraggio. Io sono nato artisticamente come musicista suonando la batteria e poi andando avanti nel tempo, la passione per la musica si è mischiata a quella per il cinema. In realtà mi è sempre piaciuto sin da piccolo; all’elementari facevo le recite ogni anno e una volta la recita era a tema La Fabbrica di Cioccolato, che è uno dei film preferiti della mia infanzia ed è quello che mi fa fatto appassionare ai film e alle storie ma soprattutto ai personaggi che interpreta Johnny Depp.

Da questa passione è nato un mio mondo interiore, che mi fa stare bene, e mi sono accorto che recitare era qualcosa che alimentava questo mondo e poteva crearne altri, dandomi l'opportunità di sperimentare un sacco di vite diverse che mai avrei vissuto ma anche di rifugiarmi in storie interessanti e particolari. Il mio interesse poi, con un po’ di coraggio come dicevo, mi ha spinto a fare delle scelte che mi hanno portato dove sono ora. Ho studiato un anno e mezzo recitazione, poi ho pensato di cominciare a studiare biologia marina all’Università, idea che poi però ho abbandonato. Tutto questo senza dimenticare la musica visto che mi sono preparato per il conservatorio per il corso di batteria jazz. Alla fine ho deciso di contattare un'agenzia di rappresentanza artistica e sono arrivati i provini di Mare Fuori.

Cosa rappresenta per te Mare Fuori?

Mare Fuori per me rappresenta l'inizio e tutto quello che di strano mi sta succedendo in questi anni. Mi spiego meglio: sono arrivato nella terza stagione e di anno in anno le cose cambiano, ogni volta c'è una storia diversa da raccontare, c'è un approccio anche mio differente, seguito da uno studio altrettanto nuovo. E questo perché quando si evolve la persona – ho 23 anni e giustamente sto cambiando, sto crescendo – di pari passo evolve e cresce anche il personaggio in bene o in male e questo fa parte della vita. Non si è mai totalmente buoni o totalmente cattivi e questo la serie lo mette in mostra particolarmente ed è un suo punto di forza.

Mare Fuori racconta che nel bene c'è un po' di male e viceversa; le cose si mischiano, non ci sono delle linee guida predefinite da seguire, non sai mai cosa aspettarti dal personaggio ritenuto buono e da quello ritenuto cattivo, non sai mai cosa faranno e se a un certo punto andranno contro i loro ideali. C’è sempre l’incognita anzi la sorpresa e la scoperta dell’umanità, perché l’essere umano è imperfetto per natura. Ecco perché prima dicevo che è difficile rispondere alla domanda su “chi sei”. Si è perfettamente imperfetti, esattamente come i personaggi che gli attori interpretano, che hanno i loro momenti sì e i loro momenti no; fanno sbagli a volte esagerati, facendo del male alle persone e lo vediamo in questa stagione con Cucciolo.

Francesco ha anticipato una nostra domanda sul suo personaggio e sul suo cambiamento nella quinta stagione. Ecco cosa ci ha rivelato su Cucciolo.

Cucciolo in questa stagione fa del male. Non va mai giustificato il male sia esso verbale o fisico, però per poter interpretare al meglio un personaggio e capire perché fa determinate scelte, devi riuscire a capire cosa c’è sotto. Cucciolo in Mare Fuori 5 fa delle scelte sicuramente opinabili però se ti cali nei suoi panni – come io ho cercato di fare – capisci il perché di tante cose che lui ha fatto e che fa in queste nuove puntate. Ha 17 anni e non ha veramente nulla e nessuno, se non suo fratello e sua madre, su cui non può contare perché non è in grado di fare la mamma. Si trova davanti all'occasione di assicurare un futuro a se stesso e alla sua famiglia compiendo atti terribili e non so quanti di noi effettivamente sarebbero così convinti di dire no se si trovassero in quelle sue stesse condizioni. Mi sono interrogato su questo e non so dare una risposta anche perché non ho vissuto mai in un contesto così; qualche anno fa forse avrei risposto che è normale scegliere la strada buona ma adesso che ho analizzato tutto in modo più approfondito, grazie al mio lavoro, e ho tentato di capire le dinamiche che si creano in questi mondi, non sono pronto a fare la predica a un ragazzo così giovane che ha due opportunità: o tornare per strada oppure comportarsi da boss e avere un determinato stile di vita.

Cucciolo cambia in questa stagione? Qualcosa crolla in lui e perde qualche punto di riferimento?

Cucciolo non ha mai avuto un punto di riferimento, cioè è sempre stato solo; non ha mai saputo a cosa aggrapparsi. Per il fratello invece il punto di riferimento era il fratello maggiore (Francesco dice era perché molti cambiamenti avvengono nella quinta stagione di Mare Fuori e altrettanti ce ne saranno in futuro, Ndr). Vivere senza un punto di riferimento ti porta comunque a dover sperimentare molto e a dover avere subito un carattere molto forte ma allo stesso tempo molto fragile. Queste due cose, in contrasto tra loro, in Cucciolo si uniscono e ne fanno la sua perfetta descrizione.

Com’è cambiata la tua vita da quando sei entrato nel cast di Mare fuori?

La mia vita è cambiata anche se non moltissimo ma io sono sempre lo stesso. Non sono un attore famoso, sono un attore molto conosciuto, famoso è Johnny Depp! Quando mi dicono che sono famosissimo li fermo subito perché non è così. Il cambiamento lo noto per strada; è come se avessi mille parenti. Qui a Napoli c’è un approccio familiare alla mia persona, perché per la gente che mi incontra, è come se fossi veramente un loro cugino che non vedono da un sacco di tempo e mi chiedono come sto, esattamente come se fossi uno di famiglia. È una cosa molto bella anche se a volte mi trovo in difficoltà visto che sono molto timido. Parlare con le persone per strada fa però parte del gioco e del mio percorso lavorativo e ne sono contento. Per questo non dico mai di no a una foto se ho modo di farla. È molto bello il riconoscimento che sto avendo per il mio lavoro e diciamoci la verità, noi lavoriamo per il pubblico; l'arte è fatta per gli occhi, è fatta per chi ci guarda. Le storie che interpretiamo le facciamo per raccontarle a qualcuno altrimenti sono solo parole al vento. Il pubblico è la colonna portante di qualsiasi mestiere artistico che si rispetti come la musica, come la scultura, la pittura il cinema e il teatro. Poi la natura dell'essere umano è quella di stare insieme e di connettersi e purtroppo con i social media questo si sta un po' perdendo. Io sono vecchio stile e sento che si sta perdendo un po' il contatto umano e con questo mi riferisco anche al farsi complimenti ma anche, banalmente, all’uscire di casa e dire buongiorno a uno sconosciuto che entra nel bar. Spero di riuscire ad avere questo tipo di connessione umana con il mio lavoro.

Cosa dobbiamo aspettarci da te in futuro, professionalmente e personalmente parlando?

Non ho la palla di vetro per sapere cosa mi succederà, però posso dirti che sicuramente continuerò a studiare. Sto provando varie strade, sto nuotando in questo mare di ispirazione artistica per cercare di capire quante più cose possibili per il futuro. Una certezza la ho: punto sempre alla recitazione in inglese; ho studiato tanto l'inglese, sin da quando ero bambino, quindi ormai lo so anche meglio dell'italiano e il mio sogno sarebbe quello di lavorare con Tim Burton. Sogno ma anche obiettivo sarebbe fare almeno un film con Burton, anche solo uno per togliermi quel sassolino nella scarpa che mi porto da quando sono piccolo. Poi vorrei conoscere Johnny Depp, vorrei anche una semplice chiacchiera con lui, per dargli il riconoscimento che gli devo, dall'infanzia a ora, perché mi ha aiutato in tanti momenti della mia vita. Poi c’è sicuramente il progetto di viaggiare, di vedere il mondo che con questo lavoro si può fare benissimo.

Alla fine della nostra intervista abbiamo chiesto a Francesco se avesse un messaggio da dare ai lettori e ci ha stupito con due semplici parole, che racchiudono tutto il suo essere "perfettamente imperfetto", citando una sua stessa dichiarazione. Ci ha salutato dicendoci questa bellissima frase: "Siate Gentili!"

Mare Fuori 5 va in onda in prima serata su Rai2

Foto in copertina di Sabrina Cirillo