Mameli Il ragazzo che sognò l'Italia: Stasera su Rai 1 la seconda puntata della miniserie sull'autore del nostro inno

Questa sera su Rai 1 va in onda la seconda puntata della miniserie Mameli: Il ragazzo che sognò l'Italia, diretta da Ago Panini e Luca Lucini. Nel cast Riccardo De Rinaldis Santorelli, Amedeo Gullà, Chiara Celotto, Neri Marcoré.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna l'appuntamento con Goffredo Mameli, il poeta che scrisse "Il Canto degli Italiani", poi diventato il nostro inno nazionale. Oltre che un giovane che sapeva giocare con le parole e trovare la rima perfetta, Mameli è stato anche un eroe del Risorgimento italiano, come ci ha raccontato, ieri sera, la prima puntata della miniserie Mameli: Il ragazzo che sognò l'Italia.

Goffredo era nato a Genova da una famiglia importante e avrebbe potuto sposare una brava ragazza e condurre una vita tranquilla, ma in lui ardeva il sacro fuoco della libertà e dell’amor di patria, insieme al desiderio di sottrarre la sua cara Italia dalle grinfie degli austriaci e di tutti gli stranieri. Forse, se non avesse incontrato per caso Nino Bixio, Mameli non avrebbe conosciuto i valorosi ragazzi dell’Entelema e non avrebbe sposato la causa della rivoluzione, dichiarandosi pronto a sacrificarsi per ciò in cui credeva. Soprattutto, se non avesse perso la donna che amava, magari sarebbe rimasto nella sua città, invece di seguire i suoi compagni e comporre "Il Canto degli Italiani", ma la storia non si fa né con i "ma" né con il "se", e Goffredo se né andato a soli 22 anni.

Mameli: Il ragazzo che sognò l’Italia è sì una serie in costume, ma i suoi protagonisti somigliano tanto ai ragazzi dei giorni nostri. Portavano i capelli lunghi e l'orecchino, e amavano ridere e divertirsi. Erano, insomma, un condensato di energia, e di questo hanno tenuto conto Luca Lucini e Ago Panini. Per loro la vicenda di Mameli, Bixio eccetera è una sorta di Via Pàl genovese, piena di fervore ed energia. Sia i registi che gli interpreti hanno considerato le due puntate di Mameli: il ragazzo che sognò l’Italia una sorta di missione, un punto da segnare in favore della memoria, perché non saremmo niente senza il nostro passato, che ci ha formati e forgiati.

Mameli: Il ragazzo che sognò l’Italia è prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema e sceneggiato da Antonio Antonelli e Michela Straniero. Il giovane cast è composto innanzitutto da Riccardo De Rinaldis Santorelli, Amedeo Gullà e Chiara Celotto, a cui si aggiungono Neri Marcorè, Lucia Mascino, Barbara Venturato, Gianluca Zaccaria, Giovanni Crozza Signoris, Riccardo Maria Manera e Pierluigi Pasino.

Mameli: il ragazzo che sognò l'Italia: Anticipazioni della seconda puntata

Spronato dagli amici dell'Entelema, Goffredo Mameli compone i versi del "Canto degli Italiani", che vengono successivamente messi in musica dal torinese Michele Novaro. L'inno sarà la colonna sonora e l'anima stessa della grande manifestazione dell'Oregina, dove verrà intonato da più di 30.000 persone. Quando arriva la notizia dell'insurrezione di Milano, Goffredo e i suoi compagni partono per la Lombardia. Mameli conosce e si innamora, riamato, della patriota veneziana Adele Baroffio e con lei va a Roma, dove assiste alla nascita della Repubblica Romana. I nemici tuttavia non si arrendono e trovano alleati in altri paesi stranieri, ad esempio la Francia, che dopo una tregua dà l'avvio al cosiddetto Assedio di Roma. Il 3 giugno del 1949 a Villa Corsini, alle pendici del Gianicolo, Goffredo Mameli viene ferito ad una gamba.

Non perdete dunque questa sera, su Rai 1 in prima serata, la seconda e ultima puntata di Mameli: Il ragazzo che sognò l'Italia.