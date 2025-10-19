Màkari 4: stasera in prima serata su Rai 1 comincia la quarta stagione della serie con Claudio Gioè dalla Sicilia con amore

Anticipazioni TV

A partire da questa sera, lo scrittore di gialli Saverio Lamanna torna a farci compagnia insieme all'amico fidato Peppe Piccionello. Su Rai 1 in prima serata, va infatti in onda la prima puntata della quarta stagione di Màkari, con Claudio Gioè e Domenico Centamore.

Questa sera, su Rai 1 in prima serata, comincia la quarta stagione di Màkari, la serie con Claudio Gioè nei panni dell’ex giornalista e romanziere Saverio Lamanna, personaggio nato dalla fantasia di Gaetano Savatteri, che lo ha reso protagonista di una serie di libri. Il titolo altro non è che il nome di una frazione di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, un piccolo villaggio di pescatori baciato dal sole dove la vita non scorre affatto tranquilla, e infatti Saverio e il suo caro amico Peppe Piccionello si ritrovano molto spesso a indagare su diversi crimini e misfatti, a dispetto della polizia locale.

Diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, la quarta stagione di Màkari potrebbe avere come sottotitolo “Saverio e le donne”, perché, nonostante la partenza per Malta di Suleima, determinata a dare una svolta alla sua carriera, Lamanna si ritrova a interagire con una serie di donne, a cominciare da Michela, che sta per sposarsi con uno scrittore ben più celebre di Saverio. Come un fulmine a ciel sereno, arriva anche un’adolescente terribile di nome Arianna. Piccionello sembra invece pacificato, forse per via della sua love-story con Azrah. L’uomo con le infradito e le t-shirt una più bizzarra dell’altra rappresenta, qui più che mai, la buona vecchia saggezza popolare, e il suo apporto sarà fondamentale della risoluzione dei vari casi. A interpretare questo personaggio, come sappiamo, è Domenico Centamore, mentre Suleima ha il volto di Ester Pantano e Michela è impersonata da Serena Iansiti. Tornano anche Antonella Attili nelle vesti di Marilù, Filippo Luna nel ruolo del Vicequestore Randone, Tuccio Musumeci nella parte del padre di Saverio ed Eurydice El-Etr in quella di Azrah. Màkari è una produzione Palomar (a Mediawan Company) in collaborazione con Rai Fiction e si articola in quattro serate o puntate. A scriverle ci hanno pensato Leonardo Marini, Salvatore De Mola, Carlotta Massimi e Attilio Caselli.

Màkari 3: anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata della terza stagione di Màkari, Suleima è in partenza per Malta. Per Saverio è un momento triste, perché la separazione avviene poco dopo che lui e Suleima sono tornati insieme. Come la ragazza si allontana dalle Sicilia, lo scrittore di gialli rincontra Michela, che gli comunica di essersi sul punto di sposarsi con Edoardo Laurentano, uno scrittore ben più conosciuto di lui ma supponente e antipatico. Subito dopo ripiomba nella vita di Lamanna una sua ex fidanzata di tanti anni prima con figlia di nome Arianna al seguito. La donna, in procinto di assentarsi per lavoro, svela a Saverio che è proprio lui il padre della ragazza e gli chiede il favore di occuparsi di lei per un paio di mesi. Saverio tentenna, perché Arianna ha un carattere terribile e per il nostro protagonista potrebbe quindi aprirsi una fase tutt’altro che facile. Nel frattempo viene assassinato tale Ignazio Dinolfo detto noto anche come il Mostro di Barrafato, che è stato condannato a 20 anni di carcere per aver ucciso uno dei suoi figli. L’uomo ha scontato la sua pena e vorrebbe ricongiungersi agli altri figli, ma qualcuno lo uccide, e per Saverio e Piccionello trovare il colpevole si dimostra molto complicato.

Non perdete, questa sera in prima serata su Rai 1, il primo appuntamento con la quarta stagione di Màkari.