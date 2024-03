Màkari 3: stasera su Rai 1 il finale di stagione: Suleima perdonerà Saverio?

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, si conclude la terza stagione di Màkari. Peppe Piccionello e Saverio Lamanna si troveranno a indagare su un omicidio in un centro termale. Ci sarà spazio anche per le questioni sentimentali e Saverio affronterà Suleima.

Tutte le cose belle prima o poi finiscono - diceva qualcuno, e nel caso della terza stagione di Màkari purtroppo è vero. Questa sera, infatti, in prima serata su Rai 1, andrà in onda l'ultima puntata o finale di stagione. Seguiremo di nuovo le peripezie dei detective per caso Saverio Lamanna e Peppe Piccionello, nati dalla fantasia dello scrittore siciliano Gaetano Savatteri e portati sul piccolo schermo dalla Palomar di Carlo Degli Esposti in collaborazione con Rai Fiction. La terza stagione è diretta da Riccardo Mosca e Monica Vullo e nel cast, accanto ai protagonisti Claudio Gioè e Domenico Centamore, troviamo anche Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eugenio Franceschini, Tuccio Musumeci ed Eurydice El-Etr.

Màkari 3: dove eravamo rimasti?

Nella scorsa puntata di Màkari, Lamanna e Piccionello hanno dovuto risolvere il caso dell'omicidio di una vecchia fiamma di Marilù, un uomo di nome Nino Ardente che, a causa di un rovescio economico, è finito a fare il venditore ambulante di libri. Inizialmente la polizia ha accusato Marilù, ma Saverio e Peppe sono riusciti a individuare il colpevole e tutto si è risolto per il meglio. Ben diverse le vicende sentimentali di Saverio, che ha conosciuto i genitori di Suleima, scoprendo che il padre della ragazza ha una vera e propria passione per Giulio, che considera come il figlio mai avuto. Non sono mancati i momenti di tensione e, in un attimo di debolezza, Saverio si è lasciato baciare da Michela. Purtroppo qualcuno ha scattato una fotografia e l'ha mandata a Suleima. Addolorata per quello che riteneva un tradimento, la ragazza se n'è andata da casa di Saverio insieme a Giulio e ha chiuso la relazione di due anni con Lamanna.

Makari 3: anticipazioni della quarta ed ultima puntata

Nella quarta ed ultima puntata della quarta stagione di Màkari, Peppe Piccionello porta Saverio Lamanna alle terme per consolarlo della fine della love-story con Suleima. Il centro termale si chiama La Segreta Alchimia ed è davvero bello. Sfortunatamente, durante soggiorno dei due amici, la co-proprietaria della Segreta Alchimia (tale Carolina Torre) viene trovata in gravissime condizioni in una pozza di sangue. La donna respira ancora ma è in coma, e così a Peppe e Saverio non resterà che indagare. Come spesso accade, il primo ad essere sospettato è il marito di Carolina. Nel frattempo Piccionello, all'insaputa di Lamanna e con l'aiuto di Azrah, fa arrivare al centro termale Suleima…