Makari 2: Stasera su Rai1 l'Ultima Puntata della Fiction con Claudio Gioè

Il momento più atteso della stagione. Tutte le anticipazioni sull'ultima puntata di Màkari 2 la fiction di grande successo in onda stasera in prima serata su Rai1.

Ogni fiction ha una fine, almeno di stagione, se parliamo di un successo fenomenale come Màkari, capace di confermare con la seconda stagione i grandi risultati di ascolto della prima. Claudio Gioè è ormai entrato nel cuore degli italiani nei panni di Saverio Lamanna, insieme a Ester Pantano e alla maschera comica e di saggezza verace alla siciliana, Piccionello, interpretata da Domenico Centamore.

Diretto da Michele Soavi, prodotto da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra, con Max Gusberti, Màkari 2 vede tra gli interpreti anche Andrea Bosca nei panni di Teodoro, il capo di Suleima bello, ricco e affascinante, che scatena la gelosia di Saverio. Oltre a lui Antonella Attili, Filippo Luna e Tuccio Musumeci nel ruolo del padre di Saverio.

Le Anticipazioni sull'Ultima Puntata Stasera di Màkari 2

Un tragico evento si abbatte su Suleima e su tutta la comunità de La città del sole: Teodoro Bettini, che risultava scomparso da varie ore, viene trovato morto alle pendici di un’altura, dalla quale è precipitato. Saverio accorre per consolare e sostenere Suleima. La polizia, intanto, pare decisa ad archiviare quel decesso come un banale incidente escursionistico, ma Saverio, invece, comincia a fiutare qualcosa e si mette in testa che si tratta di un omicidio: Teodoro è stato ammazzato!

Ma è l’unico a pensarla così, tanto che tutti i ragazzi de La città del sole cominciano a guardarlo con fastidio e sospetto. Tutti e in un certo senso anche Suleima. Già, paradossalmente, ora che il “rivale” Teodoro non c’è più, la situazione fra Saverio e Suleima, anziché migliorare, pare addirittura precipitare: in seguito al terribile lutto, Suleima si stringe nel dolore con gli amici de La città del sole, un dolore dal quale Saverio è fatalmente escluso. A Saverio non resta che il suo bernoccolo di sbirro‐di‐penna, andare fino in fondo e scoprire la verità sulla morte di Teodoro. E alla fine di questa indagine scoprirà pure se fra lui e Suleima c’è ancora un qualche spiraglio di futuro o meno.