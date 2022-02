Màkari 2 e una nuova Suleima: intervista video a Ester Pantano

Anticipazioni TV

Ester Pantano è la protagonista femminile sempre più amata della seconda stagione di Màkari, la fiction della prima serata del lunedì di Rai1. In Un'intervista video ci racconta una Suleima nuova e sempre più affascinante.

Suleima sta crescendo, la sua carriera a Milano l'ha cambiata. Saverio Lamanna, il suo fidanzato, la riaccoglie in Sicilia con una certa preoccupazione di perderlo e non poca gelosia per il suo ricco a affascinante capo. Ester Pantano è ormai un personaggio fra i più amati anche nella seconda stagione di Màkari, in onda il lunedì, ancora il 14 e il 21 febbraio, in prima serata su Rai1.

Quando incontra Saverio, Suleima è una studentessa universitaria di Architettura che sta facendo un lavoro stagionale di cameriera a Màkari. Fra loro scocca la scintilla e nella prima stagione hanno trascorso una bellissima estate d’amore. Ma il tempo corre, l’estate finisce e Suleima è giovane – molto più di Saverio – e la sua vita è in trasformazione. Trova presto un lavoro a Milano, ma la distanza non è l’unico ostacolo alla loro relazione: Suleima sta crescendo, sta scoprendo se stessa, non è più solo quella ragazza ironica e leggiadra incontrata la scorsa estate.

Ci parla di Suleima proprio Ester Pantano in questa intervista video.