Luisa Ranieri è La Preside: Presentata la fiction che accende i riflettori sulla scuola e sul riscatto sociale

Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, La Preside è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 e andrà in onda su Rai 1 in quattro serate evento: le dichiarazioni dalla conferenza stampa.

La scuola può salvare una vita? È questa la domanda da cui parte La Preside, la nuova fiction prodotta da Bibi Film TV (Angelo Barbagallo) e Zocotoco (Luca Zingaretti), in collaborazione con Rai Fiction e con la partecipazione di Netflix, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 e in arrivo prossimamente su Rai 1 in prima serata, in quattro appuntamenti. Ecco cosa ha raccontato la protagonista Luisa Ranieri e cosa dobbiamo aspettarci da una serie che porta con sé anche un'importante missione civile: mostrare la scuola come un terreno fertile su cui piantare il seme del riscatto sociale, attraverso la storia di una preside che ha fatto la differenza.

La trama di La Preside: Dalla storia vera alla fiction

Interpretata da Luisa Ranieri, diretta da Luca Miniero e ideata da Luca Zingaretti (anche produttore e co-sceneggiatore insieme a Cristiana Farina e Maurizio Careddu, la coppia di autori che ha portato al successo Mare Fuori) La Preside è liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la preside coraggiosa che, a Caivano, ha rivoluzionato un istituto scolastico al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa, trasformandolo in un presidio di legalità e speranza. Luca Zingaretti ha parlato della genesi del progetto. "Quando ho visto un documentario di Domenico Iannacone su Eugenia Carfora sono rimasto colpito da una donna che agiva con una forza travolgente, senza paura. Era evidente che fosse una storia da raccontare. Ho capito che doveva essere lei la protagonista della nostra prossima serie. E che doveva interpretarla Luisa", ha spiegato.

Nella fiction la protagonista cambia cognome, ma incarna lo stesso spirito. Eugenia Liguori, 47 anni, è una donna visionaria, tenace e ostinata. Al suo primo incarico da dirigente scolastica, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli: una scuola simbolo di degrado e abbandono scolastico, nel cuore di un quartiere difficile. Una missione impossibile che però Eugenia affronta con passione, mettendo in gioco tutto, anche se stessa. Luisa Ranieri ha lavorato sul personaggio seguendo la preside per due giorni durante il suo orario di lavoro. "L'incontro con Eugenia Carfora è stato magico. Non c'è stato bisogno di parole. Mi sono limitata a seguirla. Sono stata in un angolo, l'ho osservata perché volevo coglierne lo spirito che la muoveva e allo stesso tempo mi ha raccontato delle cose. Ho capito che dietro c'era un grande orgoglio, quello di aver dato a questi ragazzi che la guardano come una seconda mamma la possibilità di vedere che c'è un mondo fuori, c'è una prospettiva diversa.", ha ricordato l'attrice.

Un racconto universale di speranza

La forza di La Preside sta anche nella scelta di non essere un biopic, ma una fiction liberamente ispirata che, pur prendendo spunto da una storia reale, amplia il racconto, rendendolo simbolico e universale. Il regista Luca Miniero ha spiegato: "Non volevamo raccontare solo Caivano ma una periferia italiana qualunque. Abbiamo girato a Napoli Est, a San Giovanni a Teduccio, cercando un luogo che potesse parlare a tutti. La scuola diventa simbolo di riscatto e trasformazione, per gli studenti ma anche per chi li guida".

Accanto a Ranieri, c'è un cast corale che include Daniela Ioia, Enzo Casertano, Ivan Castiglione e la giovane Ludovica Nasti (che ricorderete nei panni della piccola Lila ne L'amica geniale), affiancata da numerosi talenti emergenti. Le storie degli studenti si intrecciano a quella della preside, dando corpo a un racconto che non è solo educativo, ma sociale e politico. "La scuola è il nostro primo grande luogo di formazione, di amicizia, di amore e anche di conflitto", ha dichiarato Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, sottolineando l'importanza del tema. "Questa storia parte dal negativo, dal degrado, ma dimostra che una sola persona può cambiare il destino di molti. Ed è un grande tributo al nostro Paese, che non deve arrendersi di fronte all'inciviltà e alla criminalità", ha aggiunto.

Durante la conferenza stampa, non è mancato un riferimento al contesto attuale delle scuole italiane, sempre più spesso terreno di emergenza sociale e dove, fa notare qualcuno, entrano i metal detector ed escono materie come l'educazione sessuale e affettiva. "Non abbiamo la presunzione di insegnare nulla, ma raccontiamo una realtà. Come madre credo che bisognerebbe investire di più in ascolto e in educazione già dalle scuole medie. Ma ognuno deve fare il proprio mestiere. Il nostro è raccontare storie", ha detto Ranieri. Anche Zingaretti si è trovato d'accordo concludendo: "La fiction non deve dare lezioni, ma può far riflettere. Credo che La Preside possa cambiare chi la guarda, nel bene. Raccontiamo la speranza, ma senza superficialità. La leggerezza, qui, non è mai fuga dalla realtà".