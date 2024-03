Le indagini di Lolita Lobosco 3: stasera su Rai 1 la seconda puntata della serie con Luisa Ranieri

Anticipazioni TV

Torna stasera, in prima serata su Rai 1, Le indagini di Lolita Lobosco. Il Vicequestore della polizia di Bari ha un nuovo caso da risolvere, mentre tutte le coppie entrano in crisi e non arrivano buone notizie. Ecco le anticipazioni della seconda puntata della serie con Luisa Ranieri.

Comincia bene la settimana degli appassionati di fiction e serie tv, perché questa sera, in prima serata su Rai 1, torna la sensuale Lolita Lobosco, protagonista de Le Indagini di Lolita Lobosco, arrivata alla terza stagione. La serie di ambientazione barese quest'anno ci regala quattro puntate (o serate), in cui tornano i volti che abbiamo tanto amato, a cominciare da Luisa Ranieri. Accanto a lei troviamo Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Lunetta Savino, Maurizio Donadoni, Ninni Bruschetta e la new entry Daniele Pecci, che con il suo personaggio Leon potrebbe far battere il cuore al Vicequestore della polizia della città di San Nicola.

Le indagini di Lolita Lobosco è liberamente tratta dai romanzi di Isabella Genisi. La terza stagione è diretta da Renato De Maria e sceneggiata da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani. A produrre sono Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film TV e Zocotoco, in collaborazione con Rai Fiction.

Le indagini di Lolita Lobosco 3: dove eravamo rimasti?

Nella prima puntata della nuova stagione, intitolata Volo Pindarico, Lolita ha assistito, al campo volo che frequenta da paracadutista, alla caduta di una giovane donna a cui non si è aperto il paracadute. Indagando con l'aiuto di Lello e Antonio, Lolita ha scoperto che la ragazza in realtà era un agente segreto. Nel frattempo il vicequestore ha conosciuto un fascinoso gallerista di nome Leon con cui ha flirtato, salvo arrendersi di fronte alla notizia che l'uomo è vedovo e ha tre figlie. Nunzia ha traslocato insieme a Trifone e alla sorella di Lolita, ma non è sembrata contenta della nuova sistemazione, mentre Porzia ha preso il massimo dei voti alla laurea, facendo la gioia di Antonio. Lello, invece, ha convinto Caterina a chiamare uno dei gemelli (il maschietto) come il suo adorato nonno. A fine puntata, Lolita ha ricevuto una telefonata di Angelo, cosa di cui non è stata affatto contenta.

Le indagini di Lolita Lobosco 3: anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco si intitola Se vuoi morir.

Marietta costringe Lolita ad accompagnarla a una festa da ballo mascherata e organizzata in una splendida villa da Alfredo Mori e da suo marito Salvatore. Il secondo viene ucciso durante il ricevimento e stavolta trovare il colpevole si dimostra davvero difficoltoso per il Vicequestore e il suo team, ma poi Leon, con una testimonianza, dà una svolta alle investigazioni. A quel punto Lolita decide di dargli una possibilità e accetta il suo invito a uscire. Nel frattempo Trifone riesce a persuadere Nunzia a fare il viaggio a Parigi, ma le cose non vanno per il verso giusto e la coppia comincia a vacillare. Entrano in crisi anche Antonio e Porzia, mentre Lolita, che sembra finalmente felice, riceve una notizia terribile. Sul fronte Lello, i gemelli hanno deciso di arrivare in anticipo.

Appuntamento dunque questa sera, in prima serata su Rai 1, con la seconda puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco. Non perdetela!