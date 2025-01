La sfida di MasterChef Italia entra nel vivo della Masterclass

Anticipazioni TV

Il Live Cooking di questa nuova stagione è appassionante e all'insegna delle sorprese con un'edizione che ha come motto tutto può succedere. I concorrenti ora sono entrati nella Masterclass pronti a giocarsi fino all'ultima ricetta il titolo di nuovo MasterChef italiano. L'appuntamento è ogni giovedì, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Ogni serata è una parabola completa di emozioni, si può passare dalla tensione e la paura della sfida alla gioia, magari fino a un pianto liberatorio per aver azzeccato una ricetta. MasterChef Italia mantiene ben saldi questi ingredienti, che sono poi quelli che confermano da anni l’affezione di un pubblico che rimane costante, se non in aumento, come è il caso delle prime puntate di questa nuova stagione.

Sono ormai state riaperte da settimane le cucine ambitissime di MasterChef Italia, cooking show di culto che ha cambiato radicalmente il modo in cui noi italiani cuciniamo, ma anche parliamo di cucina, portando alla luce tanti casi di cuochi amatoriali pronti a cambiare vita e lanciarsi fra i fornelli. Concorrenti di ogni età, provenienza, estrazione sociale e culturale anche in questa edizione, che i tre chef e giurati, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno definito come la più qualificata di sempre.

La caccia al nuovo MasterChef italiano prosegue, anche in queste festività, per il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, in onda il giovedì in prima serata in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il Live Cooking ha regalato momenti di grande emozione, una carrellata di concorrenti ambiziosi o buffi, preparati e terrorizzati all’idea di presentarsi per la prima volta di fronte ai giudici. Con in più la presenza della chef Chiara Pavan, una stella Michelin e una stella verde Michelin al ristorante Venissa della laguna veneta che ha vegliato e supportato gli aspiranti componenti della Masterclass durante la prima fase della preparazione del piatto. Li ha spinti alla concentrazione e a un lavoro ordinato, senza sprechi o disordine sul piano di lavoro, e quindi anche nella loro testa.





Entra in NOW e guarda MasterChef Italia

Ma non solo, visto che questa è la stagione all’insegna del “tutto può succedere”, abbiamo assistito per la prima volta alla novità, più temuta che cavalcata, del Blind Test. Una prova al buio in cui ogni giudice ha raccolto i concorrenti a cui ha risposto di no durate il Live Cooking, a fronte di un duplice sì da parte dei due colleghi/giurati. Si sono visti i momenti probabilmente più tesi e appassionanti del Live Cooking di quest’anno, con il giudice nel backstage, in ascolto della dinamica attorno ai fornelli senza però poter vedere nulla. Quindici minuti di sfida di coppia con solo il giudice alla cieca arbitro finale inappellabile, grazie al suo gusto.

Tutto può succedere, come sappiamo, ma la Masterclass si è composta, i primi talenti stanno emergendo, così come le simpatie o le timidezze degli aspiranti cuochi. Come ci avevano già anticipato prima di inizio stagione i tre chef, emerge sempre più una cucina che si contamina per crescere, con italiani di seconda o terza generazione alle prese con un utilizzo sapiente di ricette e ingredienti del paese di provenienza della famiglia, oltre che italiane, permettendo una fusione originale che sembra una delle note più intriganti di questa quattordicesima stagione. Ma tutto è ancora fine evoluzione, le sorprese sono pronte a cambiare le cose ogni giovedì sera, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW.

La composizione della Masterclass

18 titolari, e 2 in panchina. Una composizione particolare, quella di quest'anno, per la Masterclass di MasterChef Italia. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno completato la selezione tra i cuochi amatoriali, prima con i Live Cooking, e poi con la grande e apprezzata novità del Blind Test. Lo hanno confermato gli ascolti da record, sia per la messa in onda originale che nei sette giorni. Fra i concorrenti qualificati ci sono: Anna (Yi Lan), di origini cinesi e nata a Milano; Franco, direttore marketing di 43 anni; Jack, 26 anni, content creator di Milano amante della cucina orientale; Samuele, 19 anni di Desenzano del Garda con origini pugliesi; Linda, barista torinese di 49 anni e Laura, 29enne bresciana.

Inoltre, fra i vincitori del Blind Test, si sono fatti valere: il contadino 29enne di Belluno Simone, Claudio, 33enne titolare di un centro di revisioni in provincia di Brindisi, la cameriera ventunenne di Parma Alessia, ma anche il trentenne commesso di Palermo Gianni e la capocameriera di 25 anni e tanta passione Martina.

Ma come dimenticare che quest'anno l'imprevedibile diventa una costante, Ecco allora, in nome del motto “tutto può succedere”, la sorpresa con cui il tris di giudici ha messo “in panchina” due aspiranti chef: non sono componenti ufficiali della Masterclass ma devono tenersi pronti perché potrebbero diventarlo in qualsiasi momenti: sono Sara, modella di 26 anni della provincia di Napoli, e Giuseppe detto “Pino”, falegname di 62 anni di origini pugliesi.



Entra in NOW e guarda MasterChef Italia