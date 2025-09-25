La ricetta della felicità: stasera su Rai 1 la prima puntata della miniserie con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, spazio a una nuova serie! Arriva infatti La ricetta della felicità con il suo cast strepitoso: Cristiana Capotondi, Lucia Mascino, Andrea Roncato e Valeria Fabrizi. Le serate saranno 4 e la regia è di Giacomo Campiotti. Ecco le anticipazioni della prima puntata.

Comincia questa sera su Rai 1 in prima serata una miniserie con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Diretta da Giacomo Campiotti, si intitola La ricetta della felicità e metterà di buon umore gli spettatori davanti al piccolo schermo con una storia di amicizia, di sorellanza e di riscoperta: di sé, dell'altro, del concetto di famiglia, del mondo in cui viviamo.

La ricetta della felicità è una coproduzione Rai Fiction e Stand by me e si compone di 8 episodi da 50 minuti che andranno in onda, 2 per volta, per quattro serate, sempre il giovedì. Anche se ha due personaggi principali, la serie racconta in realtà una vicenda corale in cui ci sono nonni, genitori e figli. Accanto alla Capotondi e alla Mascino recitano Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri e Omar Diagne. La sceneggiatura, infine, è di Simona Coppini, Anna Mittone e Mauro Casiraghi.

La ricetta della felicità: anticipazioni della prima puntata

Marta Rampini è una donna dalla vita perfetta: ha un marito benestante, Federico, che la ama e una figlia, Greta, di cui è orgogliosa. Un giorno, però, suo marito sparisce e Marta scopre che è ricercato per riciclaggio di denaro sporco. La donna però non si perde d'animo e, insieme alla suocera Rosa, che è decisamente svampita, e a Greta, parte alla volta di Marina di Romagna, una località che potrebbe nascondere un indizio su quanto accaduto a Federico. Un guasto improvviso alla macchina costringe Marta a fermarsi in un posto chiamato La Rotonda dove ci sono una stazione di servizio, un'officina e una piadineria che è anche un locanda. Appartengono tutte a Susanna, una donna un po’ brusca che manda avanti una famiglia simpatica e accogliente, formata dal fratello carabiniere Giacomo, da sua figlia Asia e dal papà Giovanni detto Giovà. Marta decide di fermarsi nella pensione e lei e Susanna cominciano pian piano a conoscersi e a scoprire di avere delle cose in comune. Nel frattempo Asia, che ha una cotta per Ahmed, il figlio della cuoca, va con Greta a una festa, nella speranza di conquistare il ragazzo grazie a un vestito che le ha prestato proprio Greta e che le sta benissimo.

Non perdete questa sera la prima puntata de La ricetta della felicità. L'appuntamento è in prima serata su Rai 1.