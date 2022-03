La Pupa e il Secchione Show, le Anticipazioni della prima Puntata stasera su Italia 1

Anticipazioni TV

Ecco le Anticipazioni del primo appuntamento con La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara D’Urso, in onda stasera su Italia 1.

Debutta questa sera, martedì 15 marzo 2022, La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara D’Urso che sperimenta un format tutto nuovo, denso di colpi di scena, emozioni forti e momenti di puro divertimento. Scopriamo insieme le Anticipazioni della prima puntata che andrà in onda su Italia 1, con volti noti dello spettacolo, completi sconosciuti e una giuria agguerrita composta da Antonella Elia, Federico Fashion Style e una giurata sorpresa.

La Pupa e il Secchione Show: tutte le Anticipazioni della prima Puntata

La Pupa e il Secchione Show sbarca su Italia 1 stasera, 15 marzo 2022, con Barbara D’Urso al timone della conduzione di un nuovo format, un mix tra reality show e programma d’intrattenimento, studiato e prodotto da Endemol Shine Italy. La trasmissione ci accompagnerà per 8 puntate che vedranno protagonisti 22 concorrenti, divisi in 11 coppie già a partire dalla prima puntata. Lo scopo principale delle coppie sarà quello di scambiare informazioni e sapere, fondendo i rispettivi universi di appartenenza.

Donne dalla prorompente femminilità e uomini dal fisico mozzafiato accoppiati a studiose e intellettuali, poco avvezzi, al contrario dei loro partner, alla vita sociale e alla cura del loro aspetto: saranno loro le pupe e i secchioni, e i pupi e le secchione di quest’anno. Tra i concorrenti noti al pubblico di Mediaset ci saranno Flavia Vento, Paola Caruso, Mila Suarez, Francesco Chiofalo, Gianmarco Onestini, Nicolò Scalfi, l’archeologo Aristide Malnati. Le coppie vivranno tutti insieme in una villa da sogno mentre il martedì sera potranno uscire dalla villa per essere accolti in studio da Barbara D’Urso, e questa è forse la novità più succosa che trasforma il programma in un vero e proprio reality.

A La Pupa e il Secchione Show non poteva mancare una giuria agguerrita, formata da un inedito trio: Antonella Elia, Federico Fashion Style alias Federico Lauri e da una giurata segreta, la cui identità verrà rivelata tra poche ore. La Pupa e il Secchione Show ci aspetta questa sera, in prima serata, su Italia 1 con la prima puntata della stagione.