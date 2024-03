La Promessa: ecco chi è davvero Maria Fernández. Vita privata e carriera dell'attrice Sara Sanchez Molina

Anticipazioni TV

Maria Fernández è tra i personaggi più amati della Soap La Promessa. Scopriamo insieme chi è l'artista che la interpreta, l'attrice Sara Sanchez Molina.

Tra i personaggi più amati de La Promessa c’è sicuramente Maria Fernandez. La dolce e determinata cameriera della tenuta è una delle più fedeli amiche di Jana ed è la prima ad aver scoperto la vera identità della ragazza e ad averla aiutata sin dal suo arrivo. Questo personaggio molto positivo, che avrà presto una grande crescita, è interpretato dalla talentuosa artista Sara Sanchez Molina. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Anticipazioni La Promessa: Ecco cosa succederà a Maria nelle prossime puntate della Soap

Per Maria verranno tempi duri e il suo cuore sarà ancora sottoposto a qualche sofferenza e a tanti turbamenti. Il matrimonio con Salvador, che tutti le consigliano di rimandare a quando il suo fidanzato avrà dimenticato gli orrori della guerra, sarà davvero posticipato a data da destinarsi e nel mentre Maria comincerà a capire di provare dei sentimenti complessi anche per Lope.

Maria vivrà dei momenti di grande tensione, lo vedremo molto presto su Canale5, a causa di un innamorato molto violento, Valentin, che la rapirà e la nasconderà in una caverna, mettendo a rischio la sua vita, pur di conquistare il suo cuore.

La situazione sentimentale di Maria sarà solo uno dei problemi che la ragazza affronterà. Sì perché la giovane sarà addirittura licenziata da La Promessa e i suoi amici faranno di tutto per farla riassumere, persino organizzare uno sciopero contro i marchesi. Insomma il personaggio di Maria continuerà a essere tra i principali e tra i più legati alla protagonista della storia d’amore che racconta la nostra Soap di Canale5.

La Promessa: ecco chi è davvero Maria Fernández. Vita e Carriera di Sara Sanchez Molina

Maria è interpretata dalla talentuosa Sara Sanchez Molina. Classe 1996, la Sanchez Molina è nata a Villacarrillo. Dal 2016 al 2020 ha frequentato la Escuela Superior de Arte Dramático di Siviglia, dove si è laureata in interpretazione testuale. Successivamente ha continuato a seguire corsi, laboratori e seminari di recitazione, divenendo nota in TV per il suo ruolo di Maria ne La Promessa.

Prima de La Promessa, l’attrice ha recitato, in Spagna, in spettacoli come Queremos Saber, Musas de Andalucía, Las aves, Paraíso perdido e in Cefalo y Pocris, nel 2020, spettacolo presentato al Festival del teatro classico di Almagro.

L’artista ha anche lavorato come co - regista ne La triste fiera de los fantoches.

Della vita privata di Sara Sanchez Molina si sa poco. Dal suo profilo Instagram non si capisce se è fidanzata o meno. Di lei si capisce solo quanta passione abbia per il suo lavoro, visto la quantità di scatti che condivide sul suo profilo.

Dal suo profilo sembra solo che sia amante del mare, luogo in cui ama farsi fotografare.

