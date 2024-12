La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel scopre che Jimena non è mai stata incinta! Ecco la sua reazione

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Manuel entrerà presto a conoscenza di una dolorosa verità: Jimena non è mai stata in dolce attesa... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che Abel sta per fare una scottante rivelazione a Manuel. Il dottore rivelerà al marchesino che Jimena non è mai stata in dolce attesa: ha sempre e soltanto finto per tenerlo legato a sé! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

Abel vuole che Jimena parli, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Mentre noi vediamo Abel continua a fare pressioni su Jimena affinché confessi a Manuel di non essere mai stata realmente incinta, i telespettatori spagnoli sanno bene che il dottore sta per vuotare il sacco. Dal momento in cui la duchessa è tornata all'improvviso a La Promessa, ottenendo da Alonso e Cruz il permesso di restare per occupare nuovamente il suo posto accanto a Manuel, quest'ultimo è un fascio di nervi, proprio come Abel. Il medico, desideroso di riconquistarsi la simpatia e soprattutto la fiducia di Manuel e di Jana, non soltanto sta rivelando ai due tutti i segreti riguardo alla sua vita privata, ma sta anche spingendo Jimena a rivelare a Manuel tutta la verità in merito alla sua falsa gravidanza...

La Promessa Anticipazioni: Jimena prova ad uccidere Abel!

Abel insiste, ma Jimena non ha la minima intenzione di assecondarlo: è convinta che la sua ammissione rappresenterebbe il colpo di grazia per il suo matrimonio, specialmente ora che Manuel ha dichiarato pubblicamente di essere innamorato di un'altra donna. Allora, mentre indaga per scoprire l'identità della misteriosa amante del marito, che non vuole aprire bocca, Jimena sta minacciando il medico, e presto darà anche seguito alle sue minacce. Stanca delle continue pressioni di Abel, e terrorizzata al pensiero che Manuel venga a sapere che lei non ha mai portato in grembo suo figlio, Jimena lo invita in camera per offrirgli un tè. Il dottore, però, accorgendosi di quanto sia bollente la bevanda, deciderà di non berla, salvandosi: al suo interno c'è un potente veleno!

Anticipazioni La Promessa: Manuel scopre tutta la verità sulla finta gravidanza di Jimena...

Abel non ne può davvero più di dover continuare a mentire in questo modo a Manuel, e dato che Jimena non ne vuole sapere di vuotare il sacco, ci sta per pensare lui stesso. Il medico prende una boccata di coraggio ed affronta l'amico, Alonso e Cruz, i quali lo ascoltano increduli mentre rivela loro che la duchessa non è mai stata davvero in dolce attesa: ha sempre e soltanto finto perché sperava che in questo modo Manuel non l'avrebbe lasciata. Come reagirà quest'ultimo alla scioccante confessione di Abel? Neanche a dirlo, Manuel sarà a dir poco sconvolto: è stato preso in giro, sia da Jimena, sua moglie, che dal suo migliore amico Abel. Ripensando a quanto fosse felice al pensiero che presto sarebbe diventato padre, e a quanto abbia sofferto quando ha saputo che Jimena aveva avuto un aborto spontaneo, il povero marchesino si chiude nel suo dolore, permettendo soltanto a Jana di stargli accanto...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.